Казахстанцам рассказали, как не попасться на уловки фальшивых интернет-магазинов

Количество онлайн-покупок продолжает расти, но вместе с этим увеличивается и число мошеннических интернет-магазинов. Злоумышленники создают сайты, внешне почти не отличимые от настоящих, чтобы выманить деньги и персональные данные покупателей. Эксперты назвали шесть признаков, которые помогут распознать ненадежный онлайн-магазин и избежать обмана, передаёт Lada.kz со ссылкой на politcentr.ru .

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Онлайн-шопинг давно стал частью повседневной жизни, однако вместе с удобством выросли и риски столкнуться с мошенниками. Все чаще злоумышленники создают поддельные интернет-магазины, копируя дизайн известных брендов и предлагая товары по слишком привлекательным ценам.

Чтобы не стать жертвой обмана, специалисты рекомендуют внимательно проверять интернет-магазин перед оформлением заказа. Существует несколько признаков, которые могут указывать на недобросовестного продавца.

Слишком низкие цены

Если стоимость товара заметно ниже, чем у большинства других продавцов, это должно насторожить. Чрезмерно выгодные предложения нередко используются мошенниками, чтобы привлечь как можно больше покупателей.

Подозрительный адрес сайта

Перед оформлением покупки стоит внимательно посмотреть на адрес интернет-магазина. Мошенники часто создают сайты, которые практически полностью копируют известные торговые площадки, изменяя всего одну букву, символ или доменную зону. На первый взгляд разница может быть незаметной.

Нет информации о продавце

Надежный интернет-магазин обычно публикует сведения о компании, юридический адрес, контактные телефоны, условия доставки и возврата товаров. Если такой информации нет либо она вызывает сомнения, лучше отказаться от покупки.

Сомнительные отзывы

Перед заказом рекомендуется ознакомиться с мнением других покупателей. Если отзывов совсем нет или все они выглядят однотипными и слишком положительными, существует вероятность, что они были написаны искусственно. Для большей уверенности стоит поискать комментарии на независимых интернет-ресурсах.

Требование полной предоплаты

Еще один тревожный сигнал — продавец настаивает на переводе всей суммы заранее на банковскую карту или неизвестный счет, не предлагая безопасных способов оплаты. В таких случаях риск потерять деньги значительно возрастает.

Покупателя торопят с оплатой

Мошенники нередко пытаются заставить человека принять решение как можно быстрее, заявляя, что акция заканчивается через несколько минут или товар остался в единственном экземпляре. Такое психологическое давление не позволяет спокойно проверить продавца и оценить возможные риски.

Эксперты советуют не торопиться с оформлением заказа, сравнивать цены в разных магазинах, проверять информацию о продавце и выбирать только проверенные торговые площадки. Если интернет-магазин вызывает хотя бы малейшие сомнения, лучше отказаться от покупки и найти более надежного продавца.