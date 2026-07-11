Что будет с пенсионными накоплениями: в Минтруда прокомментировали отмену госгарантии

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана прокомментировали обсуждение возможной отмены государственной гарантии по пенсионным накоплениям. В ведомстве пояснили, что действующая система была введена более 20 лет назад, когда вкладчики не могли самостоятельно выбирать способ управления своими пенсионными активами. При этом власти заверяют, что предлагаемые изменения не повлияют на размер будущих пенсионных выплат, передаёт Lada.kz со ссылкой на ulysmedia.

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Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разъяснило причины предлагаемых изменений, касающихся государственной гарантии по пенсионным накоплениям. Поводом для комментария стали публикации в СМИ и активное обсуждение этой темы в социальных сетях.

В ведомстве напомнили, что государственная гарантия действует с 2003 года. На тот момент граждане не могли самостоятельно выбирать, кто будет управлять их пенсионными накоплениями. Инвестиционную политику определяло государство, поэтому оно же брало на себя обязательство компенсировать разницу, если доходность пенсионных активов оказывалась ниже уровня инфляции.

Ситуация изменилась после того, как вкладчики получили возможность самостоятельно выбирать управляющую компанию и инвестиционную стратегию. В Минтруда считают, что вместе с этим изменилась и логика государственной гарантии.

По мнению ведомства, если человек самостоятельно принимает решение о том, кому доверить управление своими пенсионными накоплениями, то он также берет на себя инвестиционные риски и рассчитывает на соответствующую доходность. В связи с этим государство не должно компенсировать результаты такого выбора за счет бюджетных средств.

В министерстве отдельно подчеркнули, что государственная гарантия имеет разовый компенсационный характер и не влияет на размер ежемесячной пенсии после выхода на заслуженный отдых.

"При этом предлагаемые изменения не означают отказ государства от обеспечения сохранности пенсионных накоплений. Система управления пенсионными активами остается под многоуровневым государственным контролем", – заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2027 года планируется вступление в силу изменений в Социальный кодекс. Согласно предлагаемым поправкам, государство перестанет гарантировать сохранность пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции. Вместе с тем сохранится гарантия возврата суммы фактически внесенных обязательных пенсионных и обязательных профессиональных пенсионных взносов, а также продолжат действовать механизмы государственного контроля за управлением пенсионными активами.