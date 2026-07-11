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11.07.2026, 15:15

На Байконуре вывезли ракету «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29»

Новости Казахстана 0 1 307

На космодроме Байконур состоялся вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» на стартовую площадку. После транспортировки специалисты установили ракету в вертикальное положение и приступили к заключительному этапу предстартовой подготовки. Запуск пилотируемой миссии к Международной космической станции намечен на 14 июля, передаёт Lada.kz  со ссылкой на Zakon.kz.

Фото Ивана Тимошенко
Фото Ивана Тимошенко

На космодроме Байконур состоялся один из самых важных этапов подготовки к очередной пилотируемой миссии. Ракету-носитель «Союз-2.1а» вместе с космическим кораблем «Союз МС-29» вывезли из монтажно-испытательного корпуса и доставили на стартовый комплекс.

Видео и фотографии транспортировки опубликовал в своем Telegram-канале космонавт Константин Борисов, который входит в состав дублирующего экипажа экспедиции. По его словам, именно резервному экипажу предоставляется возможность лично наблюдать за вывозом и установкой ракеты, тогда как основной состав продолжает подготовку к полету.

"Сегодня мне выпала уникальная возможность – наблюдать вывоз и вертикализацию ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29". Это привилегия дублирующего экипажа. Основной экипаж сейчас готовится по своей программе, их берегут и не отвлекают поездкой на стартовый стол", – написал Борисов.

После доставки на стартовую площадку специалисты установили ракету в вертикальное положение и приступили к заключительным предстартовым операциям. На этом этапе проводится комплексная проверка всех систем ракеты, космического корабля и наземного оборудования перед запуском.

В основной экипаж корабля «Союз МС-29» входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Им предстоит отправиться к Международной космической станции.

Запуск пилотируемой миссии с космодрома Байконур запланирован на 14 июля. После выхода на орбиту корабль направится к МКС, где экипажу предстоит провести научные исследования и выполнить ряд технических работ на борту станции.

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