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11.07.2026, 16:58

В Казахстан начнет летать новый международный авиаперевозчик из Гонконга

Новости Казахстана 0 1 270

Гонконгская авиакомпания Cathay выходит на рынок Казахстана. Уже с 1 августа перевозчик начнет выполнять регулярные грузовые рейсы в Астану, а с января 2027 года планирует открыть пассажирское авиасообщение между Гонконгом и Алматы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана по итогам встречи с представителями авиакомпании, передаёт  Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz»

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Казахстане появится новый международный авиаперевозчик. Гонконгская авиакомпания Cathay намерена начать выполнение регулярных рейсов в страну, расширив как грузовое, так и пассажирское авиасообщение.

Как сообщили в Министерстве транспорта, соответствующие договоренности были достигнуты по итогам встречи председателя Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиевой с региональным менеджером Cathay по Ближнему Востоку Оливером Коэльо.

Согласно планам перевозчика, уже с 1 августа стартуют регулярные грузовые рейсы в Астану. Полеты будут выполняться до пяти раз в неделю на самолетах Boeing 747.

Следующим этапом станет запуск пассажирских перевозок. С января 2027 года Cathay планирует открыть рейсы по маршруту Гонконг — Алматы. Выполнять их предполагается три раза в неделю на воздушных судах Airbus A330.

В Министерстве транспорта отметили, что готовы оказать авиакомпании необходимую поддержку для запуска новых маршрутов и развития сотрудничества.

По мнению ведомства, появление нового перевозчика позволит укрепить торгово-экономические и туристические связи между Казахстаном и Гонконгом, а также расширит логистические возможности двух стран.

Cathay является национальной авиакомпанией Гонконга и входит в число крупнейших международных авиаперевозчиков Азии. Компания выполняет рейсы более чем по 100 направлениям, а ее грузовое подразделение считается одним из мировых лидеров в сфере авиаперевозок.

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