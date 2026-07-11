Жара до +45, ливни и град: синоптики предупредили казахстанцев о погоде 12 июля

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 12 июля 2026 года, сообщает Lada.kz .

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В воскресенье, согласно прогнозу, на западе, северо-западе, юго-востоке республики пройдут дожди с грозами, ночью на западе – сильный дождь, на западе, северо-западе – град, шквал.

Лишь на севере, юге, востоке Казахстана ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра. Ночью и утром на западе, севере страны туман.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областях, областях Жетысу, Абай области ожидается сильная жара +35...+43°C.

Днем в Мангистауской, в области Улытау, на севере, юге области Жетысу, на юге Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, на юге, востоке Актюбинской, на юге Атырауской, на севере, в центре Алматинской областей ожидается очень сильная жара +40...+45°C.

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областях, на юге области Улытау, в центре области Жетысу, на западе, юго-востоке Атырауской, на юго-западе Западно-Казахстанской, на севере, северо-востоке, в центре Мангистауской, на юге, востоке Актюбинской, на севере, юге Восточно-Казахстанской, на востоке Карагандинской, на западе, юге, востоке Акмолинской, на западе, востоке Павлодарской, на юге Костанайской области, на юго-западе, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, юге, востоке области Жетысу, на севере, юго-востоке области Абай, в центре, на юго-востоке Кызылординской, на западе, севере, юге, в центре Туркестанской, на западе, севере Жамбылской, на севере Алматинской, на юго-востоке Павлодарской, на западе, севере Карагандинской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.