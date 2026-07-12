Экспорт казахстанского картофеля в Узбекистан вырос в несколько раз

Узбекистан значительно нарастил импорт картофеля из Казахстана. За первое полугодие 2026 года объем поставок увеличился в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса связывают с высоким внутренним потреблением и необходимостью стабилизировать ситуацию на рынке, передаёт Lada.kz со ссылкой на LS .

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Узбекистан существенно увеличил закупки казахстанского картофеля. По итогам первых шести месяцев 2026 года республика импортировала значительно больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным специалистов, Казахстан остается одним из ключевых поставщиков картофеля на узбекский рынок. Увеличение объемов экспорта связано с высоким спросом на овощную продукцию и стремлением обеспечить стабильные поставки на внутренний рынок соседней страны.

Эксперты отмечают, что активизация торговли стала возможной благодаря достаточным объемам урожая и развитию логистических связей между двумя государствами.

Рост поставок выгоден и казахстанским производителям, поскольку расширение экспортных направлений позволяет аграриям реализовывать продукцию на внешних рынках и получать дополнительную прибыль.

Вместе с тем специалисты обращают внимание, что увеличение экспорта требует постоянного контроля за обеспеченностью внутреннего рынка. Власти продолжают следить за запасами картофеля и ценовой ситуацией, чтобы не допустить дефицита продукции внутри страны.

Казахстан и Узбекистан остаются одними из крупнейших торговых партнеров в Центральной Азии. В последние годы страны последовательно расширяют сотрудничество в сфере сельского хозяйства, увеличивая взаимные поставки продовольствия и другой сельскохозяйственной продукции.