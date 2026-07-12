Жара до +45° ожидается сразу в нескольких областях Казахстана 13 июля

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 13 июля 2026 года, передаёт Lada.kz.
В понедельник, согласно прогнозу, в западных, северо-западных, северных и юго-восточных регионах страны пройдут дожди с грозами, град, ожидается шквалистый ветер.
В южных, восточных и центральных областях обещают погоду без осадков.
По республике также прогнозируют усиление ветра, на юге – с пыльной бурей. Ночью и утром на западе, севере страны прогнозируется туман.
Сильная жара +35...+43°C ожидается в:
Очень сильная жара +40...+45°C ожидается:
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