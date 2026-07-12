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12.07.2026, 16:11

Жара до +45° ожидается сразу в нескольких областях Казахстана 13 июля

Новости Казахстана 0 1 985

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 13 июля 2026 года, передаёт  Lada.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В понедельник, согласно прогнозу, в западных, северо-западных, северных и юго-восточных регионах страны пройдут дожди с грозами, град, ожидается шквалистый ветер.

В южных, восточных и центральных областях обещают погоду без осадков.

По республике также прогнозируют усиление ветра, на юге – с пыльной бурей. Ночью и утром на западе, севере страны прогнозируется туман.

Сильная жара +35...+43°C ожидается в:

  • Западно-Казахстанской области;
  • Атырауской области;
  • Актюбинской области;
  • Костанайской области;
  • Северо-Казахстанской области;
  • Акмолинской области;
  • Павлодарской области;
  • Карагандинской области;
  • Восточно-Казахстанской области;
  • Алматинской области;
  • Туркестанской области;
  • Жамбылской области;
  • Кызылординской области;
  • областях Жетысу и Абай.

Очень сильная жара +40...+45°C ожидается:

  • в Мангистауской области;
  • в области Улытау;
  • на севере и юге области Жетысу;
  • на юге Костанайской, Карагандинской и Кызылординской областей;
  • в центральной части Алматинской области.

 

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