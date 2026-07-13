Казахстанцев предупредили о замене документов перед поездками

В Казахстане гражданам напомнили о необходимости заранее проверять срок действия удостоверений личности и паспортов. Особенно актуален этот вопрос в сезон отпусков, когда многие планируют поездки по стране и за ее пределы, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Летом казахстанцы стали чаще менять документы

В Государственной корпорации «Правительство для граждан» сообщили, что с началом сезона отпусков значительно увеличивается число обращений за оформлением документов. Многие жители страны предпочитают заранее обновить удостоверения личности и паспорта, чтобы избежать проблем во время путешествий.

По данным госкорпорации, только в июне 2026 года по всему Казахстану было выдано свыше 269 тысяч удостоверений личности и паспортов.

Какие регионы оказались в числе лидеров

Наибольшее количество документов в июне оформили жители Алматы. За месяц горожанам было выдано 49 923 удостоверения личности и паспорта.

Далее в рейтинге расположились:

Астана — 28 661 документ;

документ; Туркестанская область — 22 764 ;

; Шымкент — 21 074 ;

; Алматинская область — 15 454.

Казахстанцам посоветовали не ждать окончания срока действия документов

В «Правительстве для граждан» напомнили, что замену удостоверения личности или паспорта лучше не откладывать до последнего дня.

«Если срок действия вашего удостоверения личности или паспорта подходит к концу, не откладывайте замену на последний день — оформить документы можно заранее».

Стандартный срок изготовления удостоверения личности и паспорта составляет до 15 рабочих дней. Тем, кому документ требуется быстрее, доступна услуга ускоренного оформления. В зависимости от региона она позволяет получить готовые документы в срок от одного до семи дней за дополнительную плату.