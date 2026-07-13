Летать в Казахстане будут по новым правилам: что изменится для пассажиров

Министерство транспорта Казахстана подготовило масштабные изменения в правила перевозки пассажиров, багажа и грузов воздушным транспортом. Поправки затрагивают оформление билетов, возврат средств, перевозку животных, национальных музыкальных инструментов и дополнительные гарантии для пассажиров при задержках и отмене рейсов, сообщает Lada.kz.

Фото: Руслан Пряников

Министерство транспорта Казахстана вынесло на общественное обсуждение проект приказа, предусматривающий обновление Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов воздушным транспортом. Документ направлен на совершенствование действующих норм и усиление защиты прав пассажиров.

Что предлагают изменить

Проектом предлагается детально прописать основные требования к организации авиаперевозок. В частности, будут уточнены порядок заключения договора между пассажиром и авиакомпанией, правила бронирования авиабилетов, а также их оформления.

Кроме того, документ определяет права и обязанности как перевозчиков, так и пассажиров, чтобы сделать взаимодействие между сторонами более понятным и прозрачным.

Возврат билетов и помощь пассажирам

Одним из ключевых направлений реформы станет регулирование вопросов, связанных с возвратом авиабилетов. В правилах также планируется подробнее описать порядок обслуживания пассажиров в случае задержек или отмены рейсов.

Особое внимание разработчики уделили защите отдельных категорий граждан. Речь идет о людях с инвалидностью, несовершеннолетних пассажирах, а также беременных женщинах, для которых предлагается закрепить дополнительные нормы обслуживания.

Новые правила для животных и национальных инструментов

Поправки предусматривают изменения и в части перевозки животных в салоне самолета. Помимо этого, документ регулирует порядок транспортировки национальных музыкальных инструментов, что позволит установить единые требования для подобных случаев.

Когда изменения могут вступить в силу

В Министерстве транспорта отмечают, что главная цель предлагаемых изменений — повысить уровень защиты прав авиапассажиров и сделать правила перевозок более современными и понятными.

Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА», где он будет находиться на публичном обсуждении до 27 июля. После завершения обсуждения документ рассмотрят с учетом поступивших предложений и замечаний.