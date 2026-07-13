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13.07.2026, 14:00

Оптовые цены сорвались с цепи: какие продукты сильнее всего подорожали в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 616

В Казахстане зафиксирован новый виток продовольственной инфляции в оптовом секторе, где годовой рост цен на отдельные категории товаров превысил 20%, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Отечественное бьет по карману

Согласно свежим данным Бюро национальной статистики, по итогам июня 2026 года оптовая стоимость товаров в стране подскочила на 13,8% по сравнению с июнем прошлого года. Примечательно, что основной драйвер роста — внутренняя продукция. Товары казахстанского производства в опте взлетели в цене сразу на 21%. Для сравнения: импорт из стран СНГ подорожал на 7,2%, а поставки из дальнего зарубежья продемонстрировали минимальный рост — всего на 1,1%.

Регионы-антилидеры

Инфляционное давление распределилось по республике неравномерно. Настоящий ценовой шок переживает запад страны:

  • Атырауская область возглавила антирейтинг — здесь оптовые цены взлетели на рекордные 34,8%.

  • Актюбинская область заняла второе место с показателем в 25%.

Заметный рост также зафиксирован в области Ұлытау (+12,5%), Алматинской (+11,5%), Акмолинской (+10,8%) и области Жетісу (+10,6%).

Что подорожало сильнее всего

Анализ продуктовой корзины показывает, что оптовики пересмотрели ценники практически на все социально значимые товары. В авангарде удорожания оказались сахарные кондитерские изделия (+22,8%), соль (+22,4%), а также стратегически важный сегмент — мясо и птица (+20,6%).

Динамика роста цен на другие популярные позиции выглядит следующим образом:

  • Специи, переработанные овощи, орехи и крупы: рост от 16,9% до 17,3%;

  • Молочная продукция: +14,2%;

  • Кофе и яйца: +13% и +12,7% соответственно;

  • Мясные полуфабрикаты (колбасы, консервы): +10,3%;

  • Рыба и напитки: +9,5% и +9%.

Незначительное, но стабильное удорожание коснулось муки (+5,6%), макаронных изделий (+4,8%) и свежих овощей (+2,5%).

Единственное утешение для потребителя

На фоне тотального роста цен единственным продуктом, который показал обратную динамику, стал картофель. За год его оптовая стоимость снизилась на 11,4%, что стало единственным позитивным трендом на продовольственном рынке. Эксперты отмечают, что оптовые скачки неизбежно отразятся и на розничных ценниках в магазинах у дома в ближайшее время.

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