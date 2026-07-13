Калькулятор отменяется: почему казахстанцам больше не нужно считать налог на имущество

Владельцам квартир, домов, гаражей и другой недвижимости в Казахстане напомнили о правилах уплаты налога на имущество. Рассказываем, как рассчитывается сумма платежа, кто имеет право на льготы и до какого срока необходимо перечислить налог, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: gubkinsk-r31.gosweb.gosuslugi.ru

Налог на имущество остается обязательным платежом для физических лиц, владеющих объектами недвижимости на праве собственности. В органах государственных доходов напомнили, что самостоятельно рассчитывать сумму налога гражданам не требуется — все начисления производятся автоматически.

Какие объекты облагаются налогом

Налог начисляется на большинство объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам. В их числе:

квартиры;

жилые дома;

дачные строения;

гаражи;

парковочные места;

другие объекты недвижимости.

Расчет производят органы государственных доходов на основании сведений, поступающих от государственной корпорации «Правительство для граждан».

Кто освобожден от уплаты налога

Законодательством предусмотрен ряд льготных категорий граждан, которые полностью освобождаются от уплаты налога на имущество. К ним относятся:

многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня» или награжденные подвеской «Алтын алқа»;

один из родителей ребенка с инвалидностью или лица с инвалидностью с детства;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до достижения ими 18-летнего возраста;

ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам;

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, обладатели званий «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері», а также граждане, награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан».

От чего зависит сумма налога

Размер налога определяется исходя из стоимости объекта недвижимости. Чем выше оценочная стоимость имущества, тем больше налоговая ставка.

Для объектов стоимостью до 2 млн тенге применяется ставка 0,05%. Далее используется прогрессивная шкала с фиксированной частью и дополнительным процентом на сумму превышения.

Например:

от 2 до 4 млн тенге — 1 000 тенге плюс 0,08% от суммы свыше 2 млн;

— 1 000 тенге плюс 0,08% от суммы свыше 2 млн; от 10 до 12 млн тенге — 11 600 тенге плюс 0,25% от суммы свыше 10 млн;

— 11 600 тенге плюс 0,25% от суммы свыше 10 млн; от 20 до 75 млн тенге — 46 600 тенге плюс 0,5% от суммы превышения;

— 46 600 тенге плюс 0,5% от суммы превышения; свыше 450 млн тенге — 2 946 600 тенге плюс 2% от суммы, превышающей 450 млн тенге.

Таким образом, налог рассчитывается по прогрессивной шкале — с увеличением стоимости недвижимости возрастает и размер обязательного платежа.

До какого срока необходимо заплатить налог

Владельцы недвижимости должны уплатить налог на имущество не позднее 1 октября. Поскольку начисления производятся автоматически органами государственных доходов, гражданам рекомендуется заранее проверить наличие начисленного платежа и своевременно исполнить налоговое обязательство, чтобы избежать образования задолженности и начисления пени.