Калькулятор отменяется: почему казахстанцам больше не нужно считать налог на имущество

Владельцам квартир, домов, гаражей и другой недвижимости в Казахстане напомнили о правилах уплаты налога на имущество. Рассказываем, как рассчитывается сумма платежа, кто имеет право на льготы и до какого срока необходимо перечислить налог, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Налог на имущество остается обязательным платежом для физических лиц, владеющих объектами недвижимости на праве собственности. В органах государственных доходов напомнили, что самостоятельно рассчитывать сумму налога гражданам не требуется — все начисления производятся автоматически.
Налог начисляется на большинство объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам. В их числе:
Расчет производят органы государственных доходов на основании сведений, поступающих от государственной корпорации «Правительство для граждан».
Законодательством предусмотрен ряд льготных категорий граждан, которые полностью освобождаются от уплаты налога на имущество. К ним относятся:
Размер налога определяется исходя из стоимости объекта недвижимости. Чем выше оценочная стоимость имущества, тем больше налоговая ставка.
Для объектов стоимостью до 2 млн тенге применяется ставка 0,05%. Далее используется прогрессивная шкала с фиксированной частью и дополнительным процентом на сумму превышения.
Например:
Таким образом, налог рассчитывается по прогрессивной шкале — с увеличением стоимости недвижимости возрастает и размер обязательного платежа.
Владельцы недвижимости должны уплатить налог на имущество не позднее 1 октября. Поскольку начисления производятся автоматически органами государственных доходов, гражданам рекомендуется заранее проверить наличие начисленного платежа и своевременно исполнить налоговое обязательство, чтобы избежать образования задолженности и начисления пени.
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