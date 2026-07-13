Госгарантию отменяют: что изменится для пенсионных накоплений каждого казахстанца с 2027 года

В Казахстане активно обсуждается грядущая реформа пенсионной системы: с 2027 года в стране планируют отменить государственную гарантию, которая на протяжении многих лет защищала пенсионные накопления граждан от инфляции, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Новость вызвала немало беспокойства среди населения. Означает ли это, что деньги вкладчиков теперь «сгорят» или обесценятся? Разбираемся в деталях и разъяснениях Министерства труда и социальной защиты населения РК.
До сегодняшнего дня государственная гарантия действовала как автоматическая страховка от обесценивания денег. Механизм работал следующим образом:
Система фиксировала уровень инфляции в стране за все годы, пока гражданин работал и делал отчисления.
При выходе человека на заслуженный отдых система сравнивала накопленный инвестиционный доход с общим уровнем инфляции.
Если инвестдоход оказывался ниже инфляции, государство автоматически доплачивало пенсионеру разницу единовременным платежом.
Пример из практики: Как сообщает автор Telegram-канала «Цены от Екатерины Сохаревой», одна из казахстанок за счет обязательных взносов с 2007 по 2026 годы накопила 1 213 552 тенге. Инвестиционный доход составил 1 124 090 тенге.
При расчете пенсии выяснилось, что инфляция обесценила взносы сильнее — на 1 203 120 тенге (то есть на 79 030 тенге больше, чем заработал фонд). Эту разницу в 79 030 тенге государство автоматически выплатило женщине вместе с первой пенсией.
Главная задача госгарантии заключалась не в преумножении капитала, а в том, чтобы просто вывести пенсионный счет гражданина из «минуса».
Решение об отмене этого механизма с 2027 года прописано в Социальном кодексе РК. Власти объясняют это тем, что правила игры на финансовом рынке Казахстана кардинально меняются. Казахстанцы получают больше свободы и контроля над своими деньгами, а значит — должны разделить и ответственность.
В Минтруда РК дали четкое разъяснение:
«Поскольку государство определяло инвестиционную политику и ограничивало право вкладчиков распоряжаться своими средствами, оно принимало на себя обязательство по компенсации разницы между фактической доходностью и уровнем инфляции».
Теперь же у граждан появится возможность самостоятельно выбирать управляющих инвестиционным портфелем (УИП) и определять инвестиционную стратегию, передавая частным компаниям до 100% своих накоплений. Раз государство больше не навязывает, куда вкладывать деньги, то и отвечать за конечный результат (убыток или прибыль) вкладчик теперь будет сам вместе с выбранной им компанией.
Полной отмены защиты пенсионных активов не произойдет. Законодательство оставляет жесткие триггеры безопасности для рядовых граждан:
Гарантия номинала взносов: Государство по-прежнему гарантирует сохранность внесенных вами денег. Если вы за весь трудовой стаж перечислили в фонд условные 2 миллиона тенге — именно эту сумму (номинал) вам гарантированно вернут при выходе на пенсию.
Ответственность частных управляющих: Обязательства по защите средств от инфляции и обеспечению доходности теперь перекладываются на плечи частных инвестиционных компаний (УИП), которым вкладчик доверит свои деньги.
Юридическая неприкосновенность: Пенсионные накопления в Казахстане остаются под строжайшей защитой закона. Их нельзя изъять в счет долгов или кредитов, на них невозможно наложить арест, и они не подлежат разделу при расторжении брака.
Итог: Деньги казахстанцев никуда не исчезнут. Номинал взносов застрахован государством, однако компенсировать неудачные инвестиционные решения или покрывать инфляционные потери из госбюджета с 2027 года больше не будут. Гражданам придется внимательнее подходить к выбору тех, кто управляет их будущей пенсией.
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