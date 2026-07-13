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13.07.2026, 16:32

Госгарантию отменяют: что изменится для пенсионных накоплений каждого казахстанца с 2027 года

Новости Казахстана 0 1 461

В Казахстане активно обсуждается грядущая реформа пенсионной системы: с 2027 года в стране планируют отменить государственную гарантию, которая на протяжении многих лет защищала пенсионные накопления граждан от инфляции, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: smi24.kz
Фото: smi24.kz

Новость вызвала немало беспокойства среди населения. Означает ли это, что деньги вкладчиков теперь «сгорят» или обесценятся? Разбираемся в деталях и разъяснениях Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Как госгарантия работала раньше

До сегодняшнего дня государственная гарантия действовала как автоматическая страховка от обесценивания денег. Механизм работал следующим образом:

  1. Система фиксировала уровень инфляции в стране за все годы, пока гражданин работал и делал отчисления.

  2. При выходе человека на заслуженный отдых система сравнивала накопленный инвестиционный доход с общим уровнем инфляции.

  3. Если инвестдоход оказывался ниже инфляции, государство автоматически доплачивало пенсионеру разницу единовременным платежом.

Пример из практики: Как сообщает автор Telegram-канала «Цены от Екатерины Сохаревой», одна из казахстанок за счет обязательных взносов с 2007 по 2026 годы накопила 1 213 552 тенге. Инвестиционный доход составил 1 124 090 тенге.

При расчете пенсии выяснилось, что инфляция обесценила взносы сильнее — на 1 203 120 тенге (то есть на 79 030 тенге больше, чем заработал фонд). Эту разницу в 79 030 тенге государство автоматически выплатило женщине вместе с первой пенсией.

Главная задача госгарантии заключалась не в преумножении капитала, а в том, чтобы просто вывести пенсионный счет гражданина из «минуса».

Почему государство отменяет компенсацию инфляции

Решение об отмене этого механизма с 2027 года прописано в Социальном кодексе РК. Власти объясняют это тем, что правила игры на финансовом рынке Казахстана кардинально меняются. Казахстанцы получают больше свободы и контроля над своими деньгами, а значит — должны разделить и ответственность.

В Минтруда РК дали четкое разъяснение:

«Поскольку государство определяло инвестиционную политику и ограничивало право вкладчиков распоряжаться своими средствами, оно принимало на себя обязательство по компенсации разницы между фактической доходностью и уровнем инфляции».

Теперь же у граждан появится возможность самостоятельно выбирать управляющих инвестиционным портфелем (УИП) и определять инвестиционную стратегию, передавая частным компаниям до 100% своих накоплений. Раз государство больше не навязывает, куда вкладывать деньги, то и отвечать за конечный результат (убыток или прибыль) вкладчик теперь будет сам вместе с выбранной им компанией.

Что будет с деньгами: 3 главных фактора защиты

Полной отмены защиты пенсионных активов не произойдет. Законодательство оставляет жесткие триггеры безопасности для рядовых граждан:

  • Гарантия номинала взносов: Государство по-прежнему гарантирует сохранность внесенных вами денег. Если вы за весь трудовой стаж перечислили в фонд условные 2 миллиона тенге — именно эту сумму (номинал) вам гарантированно вернут при выходе на пенсию.

  • Ответственность частных управляющих: Обязательства по защите средств от инфляции и обеспечению доходности теперь перекладываются на плечи частных инвестиционных компаний (УИП), которым вкладчик доверит свои деньги.

  • Юридическая неприкосновенность: Пенсионные накопления в Казахстане остаются под строжайшей защитой закона. Их нельзя изъять в счет долгов или кредитов, на них невозможно наложить арест, и они не подлежат разделу при расторжении брака.

Итог: Деньги казахстанцев никуда не исчезнут. Номинал взносов застрахован государством, однако компенсировать неудачные инвестиционные решения или покрывать инфляционные потери из госбюджета с 2027 года больше не будут. Гражданам придется внимательнее подходить к выбору тех, кто управляет их будущей пенсией.

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