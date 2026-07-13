«КазАвтоЖол» назвал спеццены на платные дороги в Казахстане и жесткое условие для водителей

В АО НК «КазАвтоЖол» сделали заявление для автовладельцев, раскрыв актуальную стоимость проездных абонементов и жесткие условия их получения, сообщает Lada.kz.
Оформить льготный проездной — как на месяц, так и на год — смогут далеко не все казахстанцы. Национальная компания ввела строгое правило: автомобиль обязан быть юридически зарегистрирован именно в том районе, который непосредственно прилегает к платному участку трассы.
Проверять геолокацию автовладельцев оператор будет автоматически через официальную базу данных МВД РК. Вторым обязательным условием является полное отсутствие «хвостов» — если за транспортным средством числится хотя бы минимальная задолженность за прошлые поездки, в услуге будет отказано.
Тарифная сетка жестко привязана к месячному расчетному показателю (МРП) и напрямую зависит от габаритов машины, а также категории самой трассы.
Легковой транспорт: владельцы обычных авто оказались в особом положении. Месячных абонементов для них вообще не предусмотрено. Доступен только годовой проездной, цена которого составляет 1 МРП (4 325 тенге).
Автобусы и грузовики: для коммерческого и тяжелого транспорта финансовая нагрузка в разы выше. Проездной на месяц обойдется в сумму от 1 до 10 МРП (от 4 325 до 43 250 тенге).
Годовой максимум: за право беспрепятственно возить грузы или пассажиров в течение года придется выложить от 12 до 100 МРП. Таким образом, верхняя планка стоимости абонемента достигла внушительных 432 500 тенге.
В «КазАвтоЖол» предусмотрели три альтернативных варианта оформления, чтобы разгрузить систему и не создавать очередей.
Дистанционно по телефону: необходимо предварительно закинуть нужную сумму на баланс своего автомобиля, после чего набрать короткий номер контакт-центра 1403 и попросить оператора активировать услугу.
Через интернет (самый быстрый путь): зайти на специализированный портал KazToll. После быстрой регистрации нужно привязать госномер машины в личном кабинете, перейти во вкладку «Оформить абонемент» и выбрать нужный период.
Личный визит: для тех, кто привык действовать по старинке, работают физические центры по работе с клиентами и пункты взимания платы прямо на трассах. Там покупку можно провести как наличными, так и через банковскую карту или приложения интернет-банкинга.
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