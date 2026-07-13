«КазАвтоЖол» назвал спеццены на платные дороги в Казахстане и жесткое условие для водителей

В АО НК «КазАвтоЖол» сделали заявление для автовладельцев, раскрыв актуальную стоимость проездных абонементов и жесткие условия их получения, сообщает Lada.kz.

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Жесткий фильтр: кто имеет право на скидку

Оформить льготный проездной — как на месяц, так и на год — смогут далеко не все казахстанцы. Национальная компания ввела строгое правило: автомобиль обязан быть юридически зарегистрирован именно в том районе, который непосредственно прилегает к платному участку трассы.

Проверять геолокацию автовладельцев оператор будет автоматически через официальную базу данных МВД РК. Вторым обязательным условием является полное отсутствие «хвостов» — если за транспортным средством числится хотя бы минимальная задолженность за прошлые поездки, в услуге будет отказано.

Расклад по ценам: сколько стоит проездной в 2026 году

Тарифная сетка жестко привязана к месячному расчетному показателю (МРП) и напрямую зависит от габаритов машины, а также категории самой трассы.

Легковой транспорт: владельцы обычных авто оказались в особом положении. Месячных абонементов для них вообще не предусмотрено. Доступен только годовой проездной, цена которого составляет 1 МРП (4 325 тенге) .

Автобусы и грузовики: для коммерческого и тяжелого транспорта финансовая нагрузка в разы выше. Проездной на месяц обойдется в сумму от 1 до 10 МРП ( от 4 325 до 43 250 тенге ).

Годовой максимум: за право беспрепятственно возить грузы или пассажиров в течение года придется выложить от 12 до 100 МРП. Таким образом, верхняя планка стоимости абонемента достигла внушительных 432 500 тенге.

Инструкция: 3 легальных способа получить абонемент

В «КазАвтоЖол» предусмотрели три альтернативных варианта оформления, чтобы разгрузить систему и не создавать очередей.