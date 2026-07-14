18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.11
545.58
6.2
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.07.2026, 19:01

Телефон, лифт и вывоз мусора: какие расходы компенсируют казахстанцам по новым правилам

Новости Казахстана 0 1 223

В Казахстане обновились правила назначения жилищной помощи для малообеспеченных граждан. Минпромстрой утвердил четкие тарифные лимиты и новые критерии расчетов — теперь господдержка станет строго адресной, а оформлять ее придется по новому графику, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Суть изменений: что такое «предельный уровень расходов»

Министерство промышленности и строительства РК скорректировало ключевое понятие социальной поддержки — предельно допустимый уровень расходов семьи. Простыми словами, это фиксированная доля от общего семейного бюджета (в регионах она составляет от 5% до 10%), которую люди должны тратить на коммунальные услуги сами. Всё, что выходит за рамки этого процента, гражданам компенсирует государство.

Услуга полностью бесплатна. За начисление субсидий отвечают акиматы Астаны, Алматы, Шымкента, а также районные и областные администрации. Деньги выделяются напрямую из местных бюджетов.

За что именно заплатит государство?

На компенсацию могут рассчитывать только те граждане, которые имеют постоянную регистрацию и проживают в объекте, являющемся их единственным жильем в РК. Также льгота распространяется на арендаторов госфонда и квартир, арендованных акиматами в частном секторе.

Бюджетные средства покроют расходы по следующим направлениям:

  • Текущие и накопительные взносы на управление домом (ОСИ/КСК);

  • Квитанции за коммунальные услуги и домашний телефон;

  • Арендная плата за пользование государственным или субсидируемым жильем.

Новые жесткие лимиты: сколько спишет государство

Теперь рассчитывать сумму помощи будут строго по установленным нормативам. Государство не станет покрывать завышенные тарифы. В пределах норм суммы выглядят так:

Статья расходов Максимальный предел компенсации
Вывоз мусора (ТБО) не более 650 тенге на человека
Обслуживание лифтов не более 1300 тенге на квартиру
Услуги связи (телефон) не более 1399 тенге на абонента
Текущие взносы на дом не более 100 тенге за кв. метр
Аренда госжилья не более 120 тенге за кв. метр

Важно: Общая сумма жилищной помощи рассчитывается как чистая разница между реальными счетами от поставщиков (в пределах указанных норм) и тем самым предельным уровнем расходов семьи.

Где и когда подавать заявку?

Порядок обращения также систематизировали. За назначением выплат нужно обращаться один раз в квартал.

Окно приема документов открывается с 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Сделать это можно двумя способами: лично прийти в ЦОН (Государственную корпорацию) либо отправить онлайн-заявку через портал eGov.kz. Подать документы может как сам заявитель, так и его законный представитель по доверенности или решению суда.

Приказ вводится в действие с 10 июля 2026 года.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Что за насекомое???Народные новости
19.06.2026, 11:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь