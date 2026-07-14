Телефон, лифт и вывоз мусора: какие расходы компенсируют казахстанцам по новым правилам

В Казахстане обновились правила назначения жилищной помощи для малообеспеченных граждан. Минпромстрой утвердил четкие тарифные лимиты и новые критерии расчетов — теперь господдержка станет строго адресной, а оформлять ее придется по новому графику, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Суть изменений: что такое «предельный уровень расходов»

Министерство промышленности и строительства РК скорректировало ключевое понятие социальной поддержки — предельно допустимый уровень расходов семьи. Простыми словами, это фиксированная доля от общего семейного бюджета (в регионах она составляет от 5% до 10%), которую люди должны тратить на коммунальные услуги сами. Всё, что выходит за рамки этого процента, гражданам компенсирует государство.

Услуга полностью бесплатна. За начисление субсидий отвечают акиматы Астаны, Алматы, Шымкента, а также районные и областные администрации. Деньги выделяются напрямую из местных бюджетов.

За что именно заплатит государство?

На компенсацию могут рассчитывать только те граждане, которые имеют постоянную регистрацию и проживают в объекте, являющемся их единственным жильем в РК. Также льгота распространяется на арендаторов госфонда и квартир, арендованных акиматами в частном секторе.

Бюджетные средства покроют расходы по следующим направлениям:

Текущие и накопительные взносы на управление домом (ОСИ/КСК);

Квитанции за коммунальные услуги и домашний телефон;

Арендная плата за пользование государственным или субсидируемым жильем.

Новые жесткие лимиты: сколько спишет государство

Теперь рассчитывать сумму помощи будут строго по установленным нормативам. Государство не станет покрывать завышенные тарифы. В пределах норм суммы выглядят так:

Статья расходов Максимальный предел компенсации Вывоз мусора (ТБО) не более 650 тенге на человека Обслуживание лифтов не более 1300 тенге на квартиру Услуги связи (телефон) не более 1399 тенге на абонента Текущие взносы на дом не более 100 тенге за кв. метр Аренда госжилья не более 120 тенге за кв. метр

Важно: Общая сумма жилищной помощи рассчитывается как чистая разница между реальными счетами от поставщиков (в пределах указанных норм) и тем самым предельным уровнем расходов семьи.

Где и когда подавать заявку?

Порядок обращения также систематизировали. За назначением выплат нужно обращаться один раз в квартал.

Окно приема документов открывается с 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Сделать это можно двумя способами: лично прийти в ЦОН (Государственную корпорацию) либо отправить онлайн-заявку через портал eGov.kz. Подать документы может как сам заявитель, так и его законный представитель по доверенности или решению суда.

Приказ вводится в действие с 10 июля 2026 года.