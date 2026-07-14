Телефон, лифт и вывоз мусора: какие расходы компенсируют казахстанцам по новым правилам

В Казахстане обновились правила назначения жилищной помощи для малообеспеченных граждан. Минпромстрой утвердил четкие тарифные лимиты и новые критерии расчетов — теперь господдержка станет строго адресной, а оформлять ее придется по новому графику, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Министерство промышленности и строительства РК скорректировало ключевое понятие социальной поддержки — предельно допустимый уровень расходов семьи. Простыми словами, это фиксированная доля от общего семейного бюджета (в регионах она составляет от 5% до 10%), которую люди должны тратить на коммунальные услуги сами. Всё, что выходит за рамки этого процента, гражданам компенсирует государство.
Услуга полностью бесплатна. За начисление субсидий отвечают акиматы Астаны, Алматы, Шымкента, а также районные и областные администрации. Деньги выделяются напрямую из местных бюджетов.
На компенсацию могут рассчитывать только те граждане, которые имеют постоянную регистрацию и проживают в объекте, являющемся их единственным жильем в РК. Также льгота распространяется на арендаторов госфонда и квартир, арендованных акиматами в частном секторе.
Бюджетные средства покроют расходы по следующим направлениям:
Текущие и накопительные взносы на управление домом (ОСИ/КСК);
Квитанции за коммунальные услуги и домашний телефон;
Арендная плата за пользование государственным или субсидируемым жильем.
Теперь рассчитывать сумму помощи будут строго по установленным нормативам. Государство не станет покрывать завышенные тарифы. В пределах норм суммы выглядят так:
|Статья расходов
|Максимальный предел компенсации
|Вывоз мусора (ТБО)
|не более 650 тенге на человека
|Обслуживание лифтов
|не более 1300 тенге на квартиру
|Услуги связи (телефон)
|не более 1399 тенге на абонента
|Текущие взносы на дом
|не более 100 тенге за кв. метр
|Аренда госжилья
|не более 120 тенге за кв. метр
Важно: Общая сумма жилищной помощи рассчитывается как чистая разница между реальными счетами от поставщиков (в пределах указанных норм) и тем самым предельным уровнем расходов семьи.
Порядок обращения также систематизировали. За назначением выплат нужно обращаться один раз в квартал.
Окно приема документов открывается с 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Сделать это можно двумя способами: лично прийти в ЦОН (Государственную корпорацию) либо отправить онлайн-заявку через портал eGov.kz. Подать документы может как сам заявитель, так и его законный представитель по доверенности или решению суда.
Приказ вводится в действие с 10 июля 2026 года.
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