В Казахстане передумали ужесточать выдачу кредитов: какие ограничения отменили

В Казахстане отказались от части запланированных изменений, которые должны были сделать требования к заемщикам более строгими. При этом новые правила для ипотечных кредитов все же вступят в силу с 2027 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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От введения нового коэффициента решили отказаться

В Казахстане пересмотрели планы по ужесточению правил кредитования населения. Ранее предполагалось, что при оценке платежеспособности заемщиков банки будут использовать не только коэффициент долговой нагрузки (КДН), но и новый показатель — коэффициент долга к доходу (КДД).

Согласно обсуждавшимся изменениям, совокупная задолженность гражданина по всем кредитам не должна была превышать размер его восьми годовых доходов. Однако от введения этого требования в итоге отказались, поэтому новый коэффициент применять не будут.

Смягчили и другие планируемые ограничения

Изменения должны были коснуться и действующего коэффициента долговой нагрузки. Сейчас его стандартное значение составляет 0,5, что означает: ежемесячные выплаты по кредитам не могут превышать 50% официального дохода заемщика.

Для клиентов, ранее допустивших просрочку по кредитам, планировалось установить более жесткое ограничение — снизить коэффициент до 0,25. В этом случае выплаты по займам не могли бы превышать 25% ежемесячного дохода.

Однако от этой инициативы также отказались, поэтому действующий порядок оценки заемщиков останется без изменений.

Что изменится для ипотечных заемщиков

Несмотря на отказ от части нововведений, изменения в сфере ипотечного кредитования все же ожидаются.

С 1 января 2027 года максимальная годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным займам будет зависеть от размера первоначального взноса.

Если первоначальный взнос составит не менее 30% стоимости жилья, максимальная ГЭСВ будет ограничена 20%.

Если же первоначальный взнос окажется менее 30%, предельная годовая эффективная ставка сможет достигать 25%.

Таким образом, наиболее серьезные ограничения, которые могли усложнить получение кредитов для многих казахстанцев, вводить не будут. Вместе с тем новые требования к ипотечным займам, связанные с размером первоначального взноса, должны начать действовать с начала 2027 года.