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14.07.2026, 12:46

В Казахстане миллиарды Нацфонда и ЕНПФ передадут иностранным управляющим: что изменится с 19 июля

Новости Казахстана 0 2 635

Национальный банк Казахстана утвердил новые правила отбора иностранных управляющих для золотовалютных резервов, активов Национального фонда и пенсионных накоплений ЕНПФ. Документ вступит в силу 19 июля 2026 года и устанавливает требования к зарубежным компаниям, лимиты передачи средств и основания для прекращения сотрудничества, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Постановление вступит в силу 19 июля

Правление Национального банка Республики Казахстан приняло постановление №77 от 30 июня 2026 года, которым утверждены Правила выбора внешних управляющих золотовалютными активами Нацбанка, активами Национального фонда и пенсионными активами Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Документ также регламентирует порядок передачи этих средств во внешнее управление. Новые нормы начнут действовать с 19 июля 2026 года.

Зачем привлекают иностранных управляющих

Как поясняется в документе, передача части активов зарубежным управляющим направлена на повышение эффективности их инвестирования.

Ожидается, что участие международных компаний позволит снизить инвестиционные риски, увеличить потенциальную доходность благодаря их профессиональному опыту, а также расширить возможности вложений за счет использования новых классов финансовых активов.

Установлены ограничения на передачу средств

Правила определяют предельные объемы активов, которые могут находиться под управлением иностранных компаний.

Так, во внешнее управление разрешается передавать не более 30% общего объема золотовалютных активов Национального банка.

При этом на одного внешнего управляющего может приходиться не более 5% золотовалютных резервов.

Для активов Национального фонда и пенсионных накоплений ЕНПФ установлен отдельный лимит — одному управляющему может быть передано не более 10% соответствующих активов.

Какие компании смогут претендовать на управление

Внешними управляющими смогут стать иностранные банки и специализированные финансовые организации, соответствующие установленным требованиям.

В частности, они должны иметь опыт работы от 5 до 10 лет — в зависимости от инвестиционного мандата, а объем активов под их управлением должен составлять от 1 до 25 миллиардов долларов США.

Если несколько претендентов наберут одинаковое количество баллов при отборе, преимущество получат компании, готовые открыть представительство на территории Международного финансового центра «Астана».

Нацбанк сохранит полный контроль над активами

Согласно новым правилам, Национальный банк в любой момент сможет увеличить объем переданных средств или, наоборот, изъять их из внешнего управления.

Кроме того, регулятор получит право досрочно расторгнуть договор с управляющей компанией, если ее работа окажется недостаточно эффективной, будут выявлены признаки небрежного управления либо нарушения установленных ограничений.

Все переданные активы продолжат храниться на счетах Национального банка в банках-кастодианах и будут находиться под постоянным ежедневным контролем регулятора.

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