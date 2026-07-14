Эти 17 символов проверяют в спецЦОНах: что должен знать каждый водитель Казахстана о VIN-коде

Каждый автомобиль имеет свой уникальный «генетический код» — VIN-номер. В государственной корпорации «Правительство для граждан» объяснили, почему эти 17 символов критически важны для безопасности сделок и в каких случаях казахстанским водителям придется везти машину на обязательную сверку, сообщает Lada.kz.

Фото: b2b.rumotors.com

Что такое VIN-код и почему его называют «ДНК машины»?

VIN-код (Vehicle Identification Number) — это уникальный 17-значный буквенно-цифровой шифр, который присваивается автомобилю непосредственно на заводе-изготовителе. Этот номер дается машине один раз на всю ее «жизнь».

Как не существует двух людей с одинаковыми отпечатками пальцев, так невозможно встретить два автомобиля с идентичными VIN-кодами. Для государства и будущего покупателя этот номер — главный маркер подлинности транспортного средства.

Важно: Попытка намеренного изменения или уничтожения VIN-кода уголовно наказуема, а машина с «перебитыми» номерами навсегда лишается возможности легальной регистрации.

Какую информацию скрывает 17-значный шифр?

Расшифровав VIN-код, можно узнать всю подноготную автомобиля, что особенно полезно при покупке машины на вторичном рынке. В этих символах зашифрованы:

География: страна-производитель и конкретный завод сборки;

Дата рождения: точный год выпуска транспортного средства;

Технические данные: модель кузова, тип двигателя, трансмиссия и базовая комплектация;

Уникальный номер: серийный номер конкретного сошедшего с конвейера автомобиля.

Где искать VIN-код на автомобиле?

Производители дублируют этот номер в нескольких местах, чтобы его было сложно уничтожить при аварии или перебить при угоне. Найти его можно:

В документах: он обязательно прописан в свидетельстве о регистрации транспортного средства (техпаспорте). На кузове или раме: под капотом (на блоке цилиндров или перегородке), а также на лонжеронах. В салоне: под лобовым стеклом со стороны водителя, на стойке водительской двери или непосредственно в дверном проеме.

Сверка VIN-кода: когда казахстанцев отправят на обязательный осмотр?

Просто так проверять ваш VIN-код на дороге никто не будет, однако существует ряд процедур, при которых визит на сверку номеров в спецЦОН или к криминалистам становится строго обязательным. К ним относятся:

Первичная постановка на учет (правило не касается новых автомобилей, собранных в Казахстане или ввезенных официальными дилерами);

Замена ключевых агрегатов (если вы меняли кузов, шасси или раму авто);

Переоборудование (внесение изменений в конструкцию машины);

Смена цвета кузова;

Исправление ошибок (если в базе данных или техпаспорте была допущена опечатка в регистрационных данных).

Специалисты рекомендуют тщательно сверять VIN-код на металле с документами еще до передачи денег продавцу — это убережет вас от судебных тяжб и потери автомобиля.