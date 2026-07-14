Эти 17 символов проверяют в спецЦОНах: что должен знать каждый водитель Казахстана о VIN-коде

Каждый автомобиль имеет свой уникальный «генетический код» — VIN-номер. В государственной корпорации «Правительство для граждан» объяснили, почему эти 17 символов критически важны для безопасности сделок и в каких случаях казахстанским водителям придется везти машину на обязательную сверку, сообщает Lada.kz.
VIN-код (Vehicle Identification Number) — это уникальный 17-значный буквенно-цифровой шифр, который присваивается автомобилю непосредственно на заводе-изготовителе. Этот номер дается машине один раз на всю ее «жизнь».
Как не существует двух людей с одинаковыми отпечатками пальцев, так невозможно встретить два автомобиля с идентичными VIN-кодами. Для государства и будущего покупателя этот номер — главный маркер подлинности транспортного средства.
Важно: Попытка намеренного изменения или уничтожения VIN-кода уголовно наказуема, а машина с «перебитыми» номерами навсегда лишается возможности легальной регистрации.
Расшифровав VIN-код, можно узнать всю подноготную автомобиля, что особенно полезно при покупке машины на вторичном рынке. В этих символах зашифрованы:
География: страна-производитель и конкретный завод сборки;
Дата рождения: точный год выпуска транспортного средства;
Технические данные: модель кузова, тип двигателя, трансмиссия и базовая комплектация;
Уникальный номер: серийный номер конкретного сошедшего с конвейера автомобиля.
Производители дублируют этот номер в нескольких местах, чтобы его было сложно уничтожить при аварии или перебить при угоне. Найти его можно:
В документах: он обязательно прописан в свидетельстве о регистрации транспортного средства (техпаспорте).
На кузове или раме: под капотом (на блоке цилиндров или перегородке), а также на лонжеронах.
В салоне: под лобовым стеклом со стороны водителя, на стойке водительской двери или непосредственно в дверном проеме.
Просто так проверять ваш VIN-код на дороге никто не будет, однако существует ряд процедур, при которых визит на сверку номеров в спецЦОН или к криминалистам становится строго обязательным. К ним относятся:
Первичная постановка на учет (правило не касается новых автомобилей, собранных в Казахстане или ввезенных официальными дилерами);
Замена ключевых агрегатов (если вы меняли кузов, шасси или раму авто);
Переоборудование (внесение изменений в конструкцию машины);
Смена цвета кузова;
Исправление ошибок (если в базе данных или техпаспорте была допущена опечатка в регистрационных данных).
Специалисты рекомендуют тщательно сверять VIN-код на металле с документами еще до передачи денег продавцу — это убережет вас от судебных тяжб и потери автомобиля.
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