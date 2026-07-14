Казахстанцы больше не хотят есть сайгака: власти ломают голову, куда девать мясо

Первоначальный интерес казахстанцев к мясу сайгака оказался недолгим. После ажиотажного спроса перерабатывающие предприятия столкнулись с трудностями при продаже продукции, и теперь власти рассматривают новые способы ее реализации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В Казахстане предприятия, занимающиеся переработкой мяса сайгака, испытывают сложности с его реализацией. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.
По его словам, после появления продукции в продаже спрос действительно был высоким, однако главным образом из-за интереса покупателей к необычному товару.
«Какой-то период был ажиотажный спрос, консервы тоже покупали, но больше как диковинку. Сейчас это всё спало, и предприятия испытывают проблемы с реализацией», — отметил Султанов.
В Министерстве сельского хозяйства совместно с Министерством экологии и Министерством торговли сейчас рассматривают различные варианты дальнейшей реализации продукции.
Одним из наиболее вероятных решений может стать поставка мяса организациям, которые закупают продукты питания крупными партиями. Речь идет, в частности, о предприятиях с вахтовым режимом работы, где ежедневно необходимо обеспечивать питанием большое количество сотрудников.
По словам вице-министра, сайгачатину можно использовать в рационе наряду с другими видами мяса.
При этом власти сразу исключили возможность использования мяса сайгака в питании детей.
Как подчеркнул Азат Султанов, поставки в детские учреждения не рассматриваются.
Комментируя вопрос о возможных поставках продукции для Вооруженных сил, вице-министр заявил, что подобных планов в настоящее время нет.
По его словам, мясо сайгака относится к диетическим продуктам, однако для молодых военнослужащих более предпочтительными считаются другие виды мяса.
В Минсельхозе заверили, что поводов для опасений у потребителей нет.
Вся продукция проходит обязательные лабораторные исследования и ветеринарный контроль, поэтому мясо сайгака признано безопасным для употребления.
Несмотря на падение спроса, снижать рекомендованную стоимость продукции власти пока не собираются.
Как пояснил Азат Султанов, действующая цена сформирована с учетом расходов на добычу животных, транспортировку и переработку мяса. При этом в министерстве допускают пересмотр стоимости в будущем, если производственные затраты увеличатся.
Легальная продажа сайгачатины в Казахстане стала возможной после государственного регулирования численности сайгаков, популяция которых достигла около 5 миллионов особей.
В 2025–2026 годах мясо официально реализуется через торговые сети и перерабатывающие предприятия. Ранее в одном из регионов Казахстана килограмм сайгачатины продавался по цене 1800 тенге.
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