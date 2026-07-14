Казахстанцы больше не хотят есть сайгака: власти ломают голову, куда девать мясо

Первоначальный интерес казахстанцев к мясу сайгака оказался недолгим. После ажиотажного спроса перерабатывающие предприятия столкнулись с трудностями при продаже продукции, и теперь власти рассматривают новые способы ее реализации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Ажиотаж вокруг сайгачатины быстро закончился

В Казахстане предприятия, занимающиеся переработкой мяса сайгака, испытывают сложности с его реализацией. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

По его словам, после появления продукции в продаже спрос действительно был высоким, однако главным образом из-за интереса покупателей к необычному товару.

«Какой-то период был ажиотажный спрос, консервы тоже покупали, но больше как диковинку. Сейчас это всё спало, и предприятия испытывают проблемы с реализацией», — отметил Султанов.

Власти ищут новые каналы сбыта

В Министерстве сельского хозяйства совместно с Министерством экологии и Министерством торговли сейчас рассматривают различные варианты дальнейшей реализации продукции.

Одним из наиболее вероятных решений может стать поставка мяса организациям, которые закупают продукты питания крупными партиями. Речь идет, в частности, о предприятиях с вахтовым режимом работы, где ежедневно необходимо обеспечивать питанием большое количество сотрудников.

По словам вице-министра, сайгачатину можно использовать в рационе наряду с другими видами мяса.

Детские учреждения исключили

При этом власти сразу исключили возможность использования мяса сайгака в питании детей.

Как подчеркнул Азат Султанов, поставки в детские учреждения не рассматриваются.

В армию мясо сайгака тоже пока не отправят

Комментируя вопрос о возможных поставках продукции для Вооруженных сил, вице-министр заявил, что подобных планов в настоящее время нет.

По его словам, мясо сайгака относится к диетическим продуктам, однако для молодых военнослужащих более предпочтительными считаются другие виды мяса.

Безопасность продукции подтверждена

В Минсельхозе заверили, что поводов для опасений у потребителей нет.

Вся продукция проходит обязательные лабораторные исследования и ветеринарный контроль, поэтому мясо сайгака признано безопасным для употребления.

Цена пока останется прежней

Несмотря на падение спроса, снижать рекомендованную стоимость продукции власти пока не собираются.

Как пояснил Азат Султанов, действующая цена сформирована с учетом расходов на добычу животных, транспортировку и переработку мяса. При этом в министерстве допускают пересмотр стоимости в будущем, если производственные затраты увеличатся.

Почему мясо сайгака появилось в продаже

Легальная продажа сайгачатины в Казахстане стала возможной после государственного регулирования численности сайгаков, популяция которых достигла около 5 миллионов особей.

В 2025–2026 годах мясо официально реализуется через торговые сети и перерабатывающие предприятия. Ранее в одном из регионов Казахстана килограмм сайгачатины продавался по цене 1800 тенге.