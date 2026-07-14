18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
468.88
534.1
6.04
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.07.2026, 15:01

Казахстанцы больше не хотят есть сайгака: власти ломают голову, куда девать мясо

Новости Казахстана 0 2 125

Первоначальный интерес казахстанцев к мясу сайгака оказался недолгим. После ажиотажного спроса перерабатывающие предприятия столкнулись с трудностями при продаже продукции, и теперь власти рассматривают новые способы ее реализации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Ажиотаж вокруг сайгачатины быстро закончился

В Казахстане предприятия, занимающиеся переработкой мяса сайгака, испытывают сложности с его реализацией. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

По его словам, после появления продукции в продаже спрос действительно был высоким, однако главным образом из-за интереса покупателей к необычному товару.

«Какой-то период был ажиотажный спрос, консервы тоже покупали, но больше как диковинку. Сейчас это всё спало, и предприятия испытывают проблемы с реализацией», — отметил Султанов.

Власти ищут новые каналы сбыта

В Министерстве сельского хозяйства совместно с Министерством экологии и Министерством торговли сейчас рассматривают различные варианты дальнейшей реализации продукции.

Одним из наиболее вероятных решений может стать поставка мяса организациям, которые закупают продукты питания крупными партиями. Речь идет, в частности, о предприятиях с вахтовым режимом работы, где ежедневно необходимо обеспечивать питанием большое количество сотрудников.

По словам вице-министра, сайгачатину можно использовать в рационе наряду с другими видами мяса.

Детские учреждения исключили

При этом власти сразу исключили возможность использования мяса сайгака в питании детей.

Как подчеркнул Азат Султанов, поставки в детские учреждения не рассматриваются.

В армию мясо сайгака тоже пока не отправят

Комментируя вопрос о возможных поставках продукции для Вооруженных сил, вице-министр заявил, что подобных планов в настоящее время нет.

По его словам, мясо сайгака относится к диетическим продуктам, однако для молодых военнослужащих более предпочтительными считаются другие виды мяса.

Безопасность продукции подтверждена

В Минсельхозе заверили, что поводов для опасений у потребителей нет.

Вся продукция проходит обязательные лабораторные исследования и ветеринарный контроль, поэтому мясо сайгака признано безопасным для употребления.

Цена пока останется прежней

Несмотря на падение спроса, снижать рекомендованную стоимость продукции власти пока не собираются.

Как пояснил Азат Султанов, действующая цена сформирована с учетом расходов на добычу животных, транспортировку и переработку мяса. При этом в министерстве допускают пересмотр стоимости в будущем, если производственные затраты увеличатся.

Почему мясо сайгака появилось в продаже

Легальная продажа сайгачатины в Казахстане стала возможной после государственного регулирования численности сайгаков, популяция которых достигла около 5 миллионов особей.

В 2025–2026 годах мясо официально реализуется через торговые сети и перерабатывающие предприятия. Ранее в одном из регионов Казахстана килограмм сайгачатины продавался по цене 1800 тенге.

0
2
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Что за насекомое???Народные новости
19.06.2026, 11:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь