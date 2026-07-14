Убийцу семьи из Жангелдина приговорили к пожизненному заключению

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор по одному из самых резонансных уголовных дел последних лет. Султан Сарсемалиев признан виновным в убийстве семьи из Жангелдина и приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
Кроме особо тяжкого преступления, суд признал мужчину виновным в мошенничестве, краже, скотокрадстве, незаконном завладении документами и их сокрытии.
Разбирательство продолжалось на протяжении нескольких месяцев и сопровождалось многочисленными судебными заседаниями.
Во время процесса поведение подсудимого неоднократно привлекало внимание участников суда. По словам присутствовавших, Сарсемалиев сохранял спокойствие, временами улыбался и даже смеялся, практически не проявляя эмоций. Единственным моментом, когда он не смог скрыть своих чувств, стало появление в зале суда его отца — тогда подсудимый расплакался.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый отказался признавать вину в умышленном убийстве Наурыза Мукангалиева.
Он утверждал, что между ними произошел конфликт, который перерос в ссору, а сам он якобы действовал, защищаясь. Однако суд не нашел подтверждений этой версии и признал ее несостоятельной.
При этом в своих показаниях Сарсемалиев заявлял, что не считает погибших невиновными, объясняя произошедшее затяжным конфликтом с родственниками бывшей супруги.
Согласно материалам уголовного дела, после убийства Наурыза Мукангалиева обвиняемый решил скрыть совершенное преступление.
Как следует из его показаний, он убил родителей погибшего, чтобы избавиться от возможных свидетелей и скрыть следы первого преступления. Последней жертвой стала Мирамгуль, которая начала разыскивать брата и родителей, задавая вопросы об их исчезновении.
Следствие установило, что после убийств Сарсемалиев распорядился имуществом семьи.
По данным суда, он продал принадлежавший погибшим скот, снимал деньги с их банковских счетов, а также оформил кредиты на имя умерших на общую сумму около 4 миллионов тенге. Кроме того, обвиняемый получал пенсионные выплаты, начисленные погибшим.
После совершения преступлений Сарсемалиев вместе с бывшей супругой выехал за пределы Казахстана.
Некоторое время они находились в Индонезии, где были задержаны по линии Интерпола. Впоследствии их экстрадировали в Казахстан для проведения следственных действий и судебного разбирательства.
Сам подсудимый утверждал, что отправился за границу не для того, чтобы скрываться, а чтобы «просить у Бога прощения». Однако следствие пришло к выводу, что выезд за рубеж был попыткой избежать уголовного преследования.
По итогам рассмотрения дела суд назначил Султану Сарсемалиеву пожизненное лишение свободы. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
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