Убийцу семьи из Жангелдина приговорили к пожизненному заключению

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор по одному из самых резонансных уголовных дел последних лет. Султан Сарсемалиев признан виновным в убийстве семьи из Жангелдина и приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на " Ак Жайык ".

Султан Сарсемалиев. Фото: mgorod.kz

Кроме особо тяжкого преступления, суд признал мужчину виновным в мошенничестве, краже, скотокрадстве, незаконном завладении документами и их сокрытии.

Судебный процесс длился несколько месяцев

Разбирательство продолжалось на протяжении нескольких месяцев и сопровождалось многочисленными судебными заседаниями.

Во время процесса поведение подсудимого неоднократно привлекало внимание участников суда. По словам присутствовавших, Сарсемалиев сохранял спокойствие, временами улыбался и даже смеялся, практически не проявляя эмоций. Единственным моментом, когда он не смог скрыть своих чувств, стало появление в зале суда его отца — тогда подсудимый расплакался.

Версию о самообороне суд отверг

В ходе судебного разбирательства обвиняемый отказался признавать вину в умышленном убийстве Наурыза Мукангалиева.

Он утверждал, что между ними произошел конфликт, который перерос в ссору, а сам он якобы действовал, защищаясь. Однако суд не нашел подтверждений этой версии и признал ее несостоятельной.

При этом в своих показаниях Сарсемалиев заявлял, что не считает погибших невиновными, объясняя произошедшее затяжным конфликтом с родственниками бывшей супруги.

После первого убийства решил избавиться от свидетелей

Согласно материалам уголовного дела, после убийства Наурыза Мукангалиева обвиняемый решил скрыть совершенное преступление.

Как следует из его показаний, он убил родителей погибшего, чтобы избавиться от возможных свидетелей и скрыть следы первого преступления. Последней жертвой стала Мирамгуль, которая начала разыскивать брата и родителей, задавая вопросы об их исчезновении.

Продал имущество погибших и оформил кредиты

Следствие установило, что после убийств Сарсемалиев распорядился имуществом семьи.

По данным суда, он продал принадлежавший погибшим скот, снимал деньги с их банковских счетов, а также оформил кредиты на имя умерших на общую сумму около 4 миллионов тенге. Кроме того, обвиняемый получал пенсионные выплаты, начисленные погибшим.

После преступления покинул Казахстан

После совершения преступлений Сарсемалиев вместе с бывшей супругой выехал за пределы Казахстана.

Некоторое время они находились в Индонезии, где были задержаны по линии Интерпола. Впоследствии их экстрадировали в Казахстан для проведения следственных действий и судебного разбирательства.

Сам подсудимый утверждал, что отправился за границу не для того, чтобы скрываться, а чтобы «просить у Бога прощения». Однако следствие пришло к выводу, что выезд за рубеж был попыткой избежать уголовного преследования.

Приговор пока не вступил в силу

По итогам рассмотрения дела суд назначил Султану Сарсемалиеву пожизненное лишение свободы. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.