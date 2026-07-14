18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
468.88
534.1
6.04
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.07.2026, 15:28

Убийцу семьи из Жангелдина приговорили к пожизненному заключению

Новости Казахстана 0 1 975

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор по одному из самых резонансных уголовных дел последних лет. Султан Сарсемалиев признан виновным в убийстве семьи из Жангелдина и приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Султан Сарсемалиев. Фото: mgorod.kz
Султан Сарсемалиев. Фото: mgorod.kz

Кроме особо тяжкого преступления, суд признал мужчину виновным в мошенничестве, краже, скотокрадстве, незаконном завладении документами и их сокрытии.

Судебный процесс длился несколько месяцев

Разбирательство продолжалось на протяжении нескольких месяцев и сопровождалось многочисленными судебными заседаниями.

Во время процесса поведение подсудимого неоднократно привлекало внимание участников суда. По словам присутствовавших, Сарсемалиев сохранял спокойствие, временами улыбался и даже смеялся, практически не проявляя эмоций. Единственным моментом, когда он не смог скрыть своих чувств, стало появление в зале суда его отца — тогда подсудимый расплакался.

Версию о самообороне суд отверг

В ходе судебного разбирательства обвиняемый отказался признавать вину в умышленном убийстве Наурыза Мукангалиева.

Он утверждал, что между ними произошел конфликт, который перерос в ссору, а сам он якобы действовал, защищаясь. Однако суд не нашел подтверждений этой версии и признал ее несостоятельной.

При этом в своих показаниях Сарсемалиев заявлял, что не считает погибших невиновными, объясняя произошедшее затяжным конфликтом с родственниками бывшей супруги.

После первого убийства решил избавиться от свидетелей

Согласно материалам уголовного дела, после убийства Наурыза Мукангалиева обвиняемый решил скрыть совершенное преступление.

Как следует из его показаний, он убил родителей погибшего, чтобы избавиться от возможных свидетелей и скрыть следы первого преступления. Последней жертвой стала Мирамгуль, которая начала разыскивать брата и родителей, задавая вопросы об их исчезновении.

Продал имущество погибших и оформил кредиты

Следствие установило, что после убийств Сарсемалиев распорядился имуществом семьи.

По данным суда, он продал принадлежавший погибшим скот, снимал деньги с их банковских счетов, а также оформил кредиты на имя умерших на общую сумму около 4 миллионов тенге. Кроме того, обвиняемый получал пенсионные выплаты, начисленные погибшим.

После преступления покинул Казахстан

После совершения преступлений Сарсемалиев вместе с бывшей супругой выехал за пределы Казахстана.

Некоторое время они находились в Индонезии, где были задержаны по линии Интерпола. Впоследствии их экстрадировали в Казахстан для проведения следственных действий и судебного разбирательства.

Сам подсудимый утверждал, что отправился за границу не для того, чтобы скрываться, а чтобы «просить у Бога прощения». Однако следствие пришло к выводу, что выезд за рубеж был попыткой избежать уголовного преследования.

Приговор пока не вступил в силу

По итогам рассмотрения дела суд назначил Султану Сарсемалиеву пожизненное лишение свободы. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

4
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Что за насекомое???Народные новости
19.06.2026, 11:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь