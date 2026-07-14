Секрет в ящике стола стоимостью в миллион тенге: кому полиция Казахстана уже собирает чемоданы?

В Восточно-Казахстанской области сотрудники миграционной службы продолжают выявлять граждан, которые получили гражданство другого государства, но не выполнили требования казахстанского законодательства. Как сообщили в Департаменте полиции региона, с начала 2026 года гражданство Казахстана утратили уже более 450 человек. Большинство из них приняли гражданство соседнего государства, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Десятки человек уже привлечены к ответственности

По данным полиции, за нарушение требований законодательства к административной ответственности привлечен 31 человек.

Из них 24 гражданина не сообщили в установленный законом срок о получении иностранного гражданства. Еще семь человек продолжали пользоваться документами гражданина Казахстана после утраты гражданства.

Кроме того, по решению суда шесть иностранных граждан были выдворены за пределы Казахстана.

Один из случаев выявили в Усть-Каменогорске

Среди зафиксированных нарушений — история 43-летней жительницы Усть-Каменогорска. Женщина получила гражданство другого государства еще в октябре 2024 года, однако не уведомила об этом органы внутренних дел в течение установленного срока.

После выявления нарушения ей оформили утрату гражданства Казахстана, а документы гражданина РК были изъяты.

Что обязаны сделать получившие иностранное гражданство

В полиции напомнили, что граждане Казахстана, принявшие гражданство другой страны, обязаны в течение 30 календарных дней уведомить об этом органы внутренних дел и сдать казахстанские документы.

Несоблюдение этого требования влечет административную ответственность.

За несвоевременное уведомление предусмотрен штраф в размере 100 МРП, что в 2026 году составляет 432 500 тенге, либо административное выдворение.

Если же человек продолжает использовать документы гражданина Казахстана после утраты гражданства, наказание значительно строже — штраф в размере 200 МРП, или 865 000 тенге.