Секрет в ящике стола стоимостью в миллион тенге: кому полиция Казахстана уже собирает чемоданы?

В Восточно-Казахстанской области сотрудники миграционной службы продолжают выявлять граждан, которые получили гражданство другого государства, но не выполнили требования казахстанского законодательства. Как сообщили в Департаменте полиции региона, с начала 2026 года гражданство Казахстана утратили уже более 450 человек. Большинство из них приняли гражданство соседнего государства, сообщает Lada.kz.
По данным полиции, за нарушение требований законодательства к административной ответственности привлечен 31 человек.
Из них 24 гражданина не сообщили в установленный законом срок о получении иностранного гражданства. Еще семь человек продолжали пользоваться документами гражданина Казахстана после утраты гражданства.
Кроме того, по решению суда шесть иностранных граждан были выдворены за пределы Казахстана.
Среди зафиксированных нарушений — история 43-летней жительницы Усть-Каменогорска. Женщина получила гражданство другого государства еще в октябре 2024 года, однако не уведомила об этом органы внутренних дел в течение установленного срока.
После выявления нарушения ей оформили утрату гражданства Казахстана, а документы гражданина РК были изъяты.
В полиции напомнили, что граждане Казахстана, принявшие гражданство другой страны, обязаны в течение 30 календарных дней уведомить об этом органы внутренних дел и сдать казахстанские документы.
Несоблюдение этого требования влечет административную ответственность.
За несвоевременное уведомление предусмотрен штраф в размере 100 МРП, что в 2026 году составляет 432 500 тенге, либо административное выдворение.
Если же человек продолжает использовать документы гражданина Казахстана после утраты гражданства, наказание значительно строже — штраф в размере 200 МРП, или 865 000 тенге.
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