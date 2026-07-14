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14.07.2026, 17:26

Казахстан поставил новое условие для всех ввозимых смартфонов в страну

Новости Казахстана 0 2 127

В Казахстане изменятся правила ввоза мобильных телефонов и планшетов с функцией сотовой связи. Теперь при оформлении экспресс-грузов потребуется указывать IMEI-коды устройств. Нововведение связано с усилением контроля за оборотом мобильной техники, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: news.day.az
Фото: news.day.az

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила изменения в порядок заполнения пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов. Согласно новым требованиям, при ввозе в Казахстан мобильных телефонов и планшетов с функцией сотовой связи необходимо будет указывать их IMEI-коды.

Соответствующее решение коллегия ЕЭК приняла на заседании 14 июля.

Что изменится при ввозе устройств

Как пояснили в ЕЭК, обновленные правила предусматривают обязательное внесение в таможенную декларацию сведений об IMEI-кодах мобильных устройств.

При этом нововведение будет действовать только в двух странах Евразийского экономического союза — Казахстане и Кыргызстане. Такое решение связано с национальными требованиями этих государств по регистрации и верификации мобильных устройств, ввозимых на территорию ЕАЭС.

Таким образом, сведения об уникальном идентификационном номере устройства станут обязательной частью оформления экспресс-грузов с телефонами и планшетами.

Контроль за мобильными устройствами усиливается

Новые требования дополняют изменения, ранее принятые в Казахстане. Напомним, 19 июня 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в законодательство по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных.

Документ предусматривает усиление контроля за оборотом мобильных устройств на территории страны.

В частности, продавцы мобильных телефонов обязаны указывать IMEI-код каждого устройства в документах, подтверждающих покупку. Кроме того, до продажи они должны проверить идентификационный номер через государственную базу данных, чтобы убедиться в отсутствии ограничений или блокировки устройства.

Новые меры направлены на повышение прозрачности рынка мобильной техники, борьбу с незаконным ввозом устройств и использование единой системы регистрации мобильных телефонов.

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