Казахстан потратит 34,3 млрд тенге на выборы в Курултай: ЦИК раскрыл детали

Правительство Казахстана направило 34,3 млрд тенге из своего резерва на организацию и проведение выборов депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа 2026 года. В Центральной избирательной комиссии также рассказали, какие партии освобождаются от уплаты избирательного взноса, сообщает Lada.kz.

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Организация и проведение выборов депутатов Курултая, назначенных на 23 августа 2026 года, будут профинансированы за счет республиканского бюджета. На эти цели из резерва правительства выделено 34,3 млрд тенге.

Как сообщил член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник, финансирование осуществляется в соответствии со статьей 33 Конституционного закона «О выборах».

По его словам, средства были выделены именно из правительственного резерва, поскольку действующий республиканский бюджет утверждался еще в прошлом году, когда проведение выборов в Курултай не было запланировано.

«Резерв правительства задействован в связи с тем, что текущий бюджет принимался в прошлом году, и, естественно, запланировать проведение выборов на тот момент было невозможно», — пояснил Михаил Бортник.

Какие партии освобождены от избирательного взноса

Секретарь Центральной избирательной комиссии Шавкат Утемисов напомнил, что политические партии обязаны перечислять в ЦИК избирательный взнос за каждого кандидата в депутаты.

Размер такого взноса составляет 15 минимальных заработных плат, что эквивалентно 1,2 млн тенге за одного кандидата.

При этом законодательством предусмотрены льготы для ряда политических партий.

Так, полностью освобождены от уплаты избирательного взноса партии, которые на выборах в Мажилис в 2023 году получили более 5% голосов избирателей.

Партии, набравшие от 3% до 5%, оплачивают лишь 50% установленного взноса. Если же политическая сила получила от 1% до 3% голосов, ей необходимо внести 70% от полной суммы.

Таким образом, размер финансовой нагрузки на участников предстоящих выборов будет зависеть от результатов, показанных партиями на предыдущей парламентской кампании.