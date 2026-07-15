18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
468.88
534.1
6.04
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.07.2026, 20:40

Казахстанец за три дня получил штрафов на 1,3 млн тенге: что натворил водитель Toyota Camry

Новости Казахстана 0 2 534

22-летний житель Актобе за три дня 33 раза нарушил правила дорожного движения, рассчитывая избежать ответственности с помощью подложных иностранных номерных знаков. Однако его действия были раскрыты полицией, а сумма штрафов превысила 1,3 млн тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

Попытка скрыться от камер не увенчалась успехом

В Актобе сотрудники полиции выявили водителя, который всего за три дня совершил 33 нарушения правил дорожного движения. Как сообщили в департаменте полиции, за рулем автомобиля Toyota Camry находился 22-летний молодой человек.

По данным правоохранителей, автомобиль принадлежит его отцу. При этом молодой человек воспользовался машиной без ведома владельца.

Использовал подложные иностранные номера

Как установили полицейские, перед поездками водитель установил на автомобиль подложные государственные регистрационные знаки иностранного образца. Предполагается, что таким способом он рассчитывал избежать фиксации нарушений автоматическими комплексами фото- и видеофиксации и уйти от административной ответственности.

Однако скрыться от правоохранительных органов не удалось.

Большинство нарушений связано с превышением скорости

В полиции уточнили, что основная часть зафиксированных нарушений приходится на превышение установленной скорости движения.

По итогам проверки общая сумма административных штрафов превысила 1,3 миллиона тенге.

Автомобиль Toyota Camry был помещен на специализированную штрафную стоянку. В отношении водителя приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

3
5
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Что за насекомое???Народные новости
19.06.2026, 11:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь