Казахстанец за три дня получил штрафов на 1,3 млн тенге: что натворил водитель Toyota Camry

22-летний житель Актобе за три дня 33 раза нарушил правила дорожного движения, рассчитывая избежать ответственности с помощью подложных иностранных номерных знаков. Однако его действия были раскрыты полицией, а сумма штрафов превысила 1,3 млн тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz

Попытка скрыться от камер не увенчалась успехом

В Актобе сотрудники полиции выявили водителя, который всего за три дня совершил 33 нарушения правил дорожного движения. Как сообщили в департаменте полиции, за рулем автомобиля Toyota Camry находился 22-летний молодой человек.

По данным правоохранителей, автомобиль принадлежит его отцу. При этом молодой человек воспользовался машиной без ведома владельца.

Использовал подложные иностранные номера

Как установили полицейские, перед поездками водитель установил на автомобиль подложные государственные регистрационные знаки иностранного образца. Предполагается, что таким способом он рассчитывал избежать фиксации нарушений автоматическими комплексами фото- и видеофиксации и уйти от административной ответственности.

Однако скрыться от правоохранительных органов не удалось.

Большинство нарушений связано с превышением скорости

В полиции уточнили, что основная часть зафиксированных нарушений приходится на превышение установленной скорости движения.

По итогам проверки общая сумма административных штрафов превысила 1,3 миллиона тенге.

Автомобиль Toyota Camry был помещен на специализированную штрафную стоянку. В отношении водителя приняты меры в соответствии с действующим законодательством.