Где вы прописаны на самом деле? Простой способ для казахстанцев проверить свой адрес за 1 минуту

Проверить данные о своей регистрации по месту жительства казахстанцы могут в электронном формате. Для этого достаточно воспользоваться порталом eGov.kz или мобильным приложением eGov Mobile, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Как узнать данные о своей прописке

В пресс-службе АО «Национальные информационные технологии» напомнили, что сведения о регистрации по месту жительства доступны онлайн через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile.

Сервис позволяет получить информацию о прописке без посещения Центра обслуживания населения. Все данные предоставляются в электронном формате.

Как получить сведения о регистрации

Если информацию необходимо предоставить третьему лицу, потребуется согласие гражданина, чьи данные запрашиваются.

Для получения услуги необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

выбрать сервис «Получение третьими лицами адресных сведений с места жительства» ;

; указать ИИН гражданина;

подписать запрос одним из доступных способов электронной подписи.

После того как владелец данных подтвердит свое согласие, информация о регистрации станет доступна в личном кабинете пользователя.

Адресные справки больше не выдаются

В компании также напомнили, что с 1 ноября 2019 года в Казахстане были отменены адресные справки.

Вместо них граждане могут воспользоваться электронным сервисом для получения сведений о регистрации по месту жительства. При необходимости подробная пошаговая инструкция по использованию услуги доступна на портале eGov и в официальных материалах сервиса.