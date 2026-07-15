Дым над степью: новая статистика о курении удивила Казахстан

В Казахстане продолжает снижаться число курящих, однако жители сельской местности по-прежнему употребляют табак чаще, чем горожане. Такие данные представило Бюро национальной статистики по итогам ежегодного исследования, сообщает Lada.kz.
Бюро национальной статистики подвело итоги обследования взрослого населения по вопросам потребления табака за 2026 год. Исследование проводилось в январе и охватило 12 тысяч домашних хозяйств по всей стране. В опросе приняли участие жители в возрасте от 15 лет и старше из всех регионов Казахстана, а также Астаны, Алматы и Шымкента.
По данным ведомства, в настоящее время табачные изделия употребляют 15,1% населения Казахстана. По сравнению с прошлым годом показатель снизился сразу на 2,4 процентного пункта. Для сравнения, в 2025 году доля курящих составляла 17,5%.
Исследование показало заметную разницу между сельскими и городскими жителями.
Так, в сельской местности курят 17,8% населения, тогда как в городах этот показатель составляет 14%. Таким образом, распространенность курения в селах остается значительно выше.
Статистика также подтверждает существенный разрыв между мужчинами и женщинами.
Согласно результатам обследования, табак употребляют 30,5% мужчин. Среди женщин этот показатель почти в шесть раз ниже — 4,9%.
Практически все курящие казахстанцы продолжают отдавать предпочтение традиционным сигаретам промышленного производства.
Их используют 98,6% всех курильщиков. Электронные сигареты выбирают лишь 0,4%, системы нагревания табака — 0,9%, а на другие виды табачной продукции приходится всего 0,1%.
В Бюро национальной статистики напомнили, что мониторинг потребления табака проводится в Казахстане ежегодно с 2020 года по инициативе Министерства здравоохранения.
Обследование осуществляется по международной методологии Всемирной организации здравоохранения в рамках программы GATS (Global Adult Tobacco Survey), что позволяет отслеживать изменения в распространенности курения и сопоставлять показатели с другими странами.
Комментарии0 комментарий(ев)