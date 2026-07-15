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15.07.2026, 13:09

Дым над степью: новая статистика о курении удивила Казахстан

Новости Казахстана 0 1 672

В Казахстане продолжает снижаться число курящих, однако жители сельской местности по-прежнему употребляют табак чаще, чем горожане. Такие данные представило Бюро национальной статистики по итогам ежегодного исследования, сообщает Lada.kz. 

Фото: novoetv.kz
Фото: novoetv.kz

Курильщиков в стране стало меньше

Бюро национальной статистики подвело итоги обследования взрослого населения по вопросам потребления табака за 2026 год. Исследование проводилось в январе и охватило 12 тысяч домашних хозяйств по всей стране. В опросе приняли участие жители в возрасте от 15 лет и старше из всех регионов Казахстана, а также Астаны, Алматы и Шымкента.

По данным ведомства, в настоящее время табачные изделия употребляют 15,1% населения Казахстана. По сравнению с прошлым годом показатель снизился сразу на 2,4 процентного пункта. Для сравнения, в 2025 году доля курящих составляла 17,5%.

В селах курят чаще, чем в городах

Исследование показало заметную разницу между сельскими и городскими жителями.

Так, в сельской местности курят 17,8% населения, тогда как в городах этот показатель составляет 14%. Таким образом, распространенность курения в селах остается значительно выше.

Мужчины курят значительно чаще женщин

Статистика также подтверждает существенный разрыв между мужчинами и женщинами.

Согласно результатам обследования, табак употребляют 30,5% мужчин. Среди женщин этот показатель почти в шесть раз ниже — 4,9%.

Большинство курильщиков выбирают обычные сигареты

Практически все курящие казахстанцы продолжают отдавать предпочтение традиционным сигаретам промышленного производства.

Их используют 98,6% всех курильщиков. Электронные сигареты выбирают лишь 0,4%, системы нагревания табака — 0,9%, а на другие виды табачной продукции приходится всего 0,1%.

Исследование проводится ежегодно

В Бюро национальной статистики напомнили, что мониторинг потребления табака проводится в Казахстане ежегодно с 2020 года по инициативе Министерства здравоохранения.

Обследование осуществляется по международной методологии Всемирной организации здравоохранения в рамках программы GATS (Global Adult Tobacco Survey), что позволяет отслеживать изменения в распространенности курения и сопоставлять показатели с другими странами.

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