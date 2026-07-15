Нацбанк меняет правила платежей в Казахстане: что изменится с 19 июля

С 19 июля в Казахстане начнут действовать новые коды назначения платежей, связанные с операциями с цифровым тенге. Изменения стали частью масштабного обновления платежной системы страны, которое Национальный банк будет вводить поэтапно, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: shedevrum.ai

Национальный банк Казахстана утвердил изменения в правила работы межбанковской системы переводов и обновил перечень кодов назначения платежей. Соответствующие поправки закреплены постановлением Правления Нацбанка №81 от 3 июля 2026 года. Нововведения связаны с подготовкой финансовой инфраструктуры к использованию цифрового тенге и вступят в силу в несколько этапов.

Для цифрового тенге вводят отдельные коды

Одним из главных изменений стало расширение справочника кодов назначения платежей. Впервые в него включены отдельные коды для операций с цифровым тенге.

С 19 июля начнут применяться следующие обозначения:

196 — выпуск цифрового тенге;

— выпуск цифрового тенге; 197 — погашение цифрового тенге;

— погашение цифрового тенге; 198 — покупка цифрового тенге у клиента;

— покупка цифрового тенге у клиента; 199 — приобретение цифрового тенге клиентом.

Появление отдельных кодов позволит учитывать операции с новой формой национальной валюты в рамках действующей платежной системы.

Изменятся коды и для привычных финансовых операций

Обновления коснутся не только цифрового тенге. Национальный банк также пересмотрел ряд действующих кодов назначения платежей, используемых при повседневных расчетах.

Изменения затронут операции, связанные с:

выплатой и возвратом целевых накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда;

покупкой, продажей и неттингом иностранной валюты;

перечислением работодателями заработной платы и отпускных;

оплатой компьютерных услуг и цифровых технологий.

Для большинства граждан эти изменения останутся практически незаметными. Однако банкам, бухгалтерским службам и организациям придется использовать обновленные коды при оформлении платежных документов.

Правила привели в соответствие с Цифровым кодексом

Поправки также связаны со вступлением в силу Цифрового кодекса Казахстана. В нормативных документах появились новые юридические понятия, предусмотренные законодательством.

В частности, официально закреплены такие термины, как:

аутентификация;

аудиторский след;

трансграничный платеж;

платежи социальной направленности;

системный, кредитный, операционный риск и риск ликвидности.

Кроме того, уточнены полномочия Национальной платежной корпорации, которая выполняет функции клирингового и операционного центра межбанковской системы переводов.

Нацбанк сможет выдавать банкам краткосрочные займы

Еще одним нововведением станет возможность предоставления участникам межбанковской системы однодневных займов типа «овердрафт». Такой механизм позволит временно восполнять нехватку ликвидности при проведении расчетов и обеспечивать бесперебойную работу платежной инфраструктуры.

Усилят требования к кибербезопасности

Постановление предусматривает и дополнительные меры защиты платежной системы.

Если участник межбанковской системы нарушит требования кибербезопасности либо будут выявлены несанкционированные платежные операции, Национальный банк получит право временно приостановить его участие в системе или полностью расторгнуть договор.

Когда заработают новые правила

Изменения будут вводиться поэтапно.

Первый этап стартует 19 июля 2026 года — с этой даты начнут действовать новые коды назначения платежей для операций с цифровым тенге.

Основная часть поправок вступит в силу 23 июля. С этого дня заработают обновленные правила функционирования межбанковской системы переводов, а также остальные положения постановления Национального банка.