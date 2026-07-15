Нацбанк меняет правила платежей в Казахстане: что изменится с 19 июля

С 19 июля в Казахстане начнут действовать новые коды назначения платежей, связанные с операциями с цифровым тенге. Изменения стали частью масштабного обновления платежной системы страны, которое Национальный банк будет вводить поэтапно, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Национальный банк Казахстана утвердил изменения в правила работы межбанковской системы переводов и обновил перечень кодов назначения платежей. Соответствующие поправки закреплены постановлением Правления Нацбанка №81 от 3 июля 2026 года. Нововведения связаны с подготовкой финансовой инфраструктуры к использованию цифрового тенге и вступят в силу в несколько этапов.
Одним из главных изменений стало расширение справочника кодов назначения платежей. Впервые в него включены отдельные коды для операций с цифровым тенге.
С 19 июля начнут применяться следующие обозначения:
Появление отдельных кодов позволит учитывать операции с новой формой национальной валюты в рамках действующей платежной системы.
Обновления коснутся не только цифрового тенге. Национальный банк также пересмотрел ряд действующих кодов назначения платежей, используемых при повседневных расчетах.
Изменения затронут операции, связанные с:
Для большинства граждан эти изменения останутся практически незаметными. Однако банкам, бухгалтерским службам и организациям придется использовать обновленные коды при оформлении платежных документов.
Поправки также связаны со вступлением в силу Цифрового кодекса Казахстана. В нормативных документах появились новые юридические понятия, предусмотренные законодательством.
В частности, официально закреплены такие термины, как:
Кроме того, уточнены полномочия Национальной платежной корпорации, которая выполняет функции клирингового и операционного центра межбанковской системы переводов.
Еще одним нововведением станет возможность предоставления участникам межбанковской системы однодневных займов типа «овердрафт». Такой механизм позволит временно восполнять нехватку ликвидности при проведении расчетов и обеспечивать бесперебойную работу платежной инфраструктуры.
Постановление предусматривает и дополнительные меры защиты платежной системы.
Если участник межбанковской системы нарушит требования кибербезопасности либо будут выявлены несанкционированные платежные операции, Национальный банк получит право временно приостановить его участие в системе или полностью расторгнуть договор.
Изменения будут вводиться поэтапно.
Первый этап стартует 19 июля 2026 года — с этой даты начнут действовать новые коды назначения платежей для операций с цифровым тенге.
Основная часть поправок вступит в силу 23 июля. С этого дня заработают обновленные правила функционирования межбанковской системы переводов, а также остальные положения постановления Национального банка.
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