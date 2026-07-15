С 25 июля полиция Казахстана будет тщательно проверять документы иностранцев

С 25 июля 2026 года в Казахстане вступают в силу изменения в инструкции для сотрудников патрульно-постовой службы. Теперь при проверке документов иностранцев полицейские обязаны удостоверяться в законности их пребывания в стране, а также выполнять ряд дополнительных функций в сфере миграционного контроля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Министр внутренних дел Казахстана утвердил изменения в инструкцию по несению патрульно-постовой службы. Новые нормы регулируют порядок работы полицейских с иностранными гражданами, а также уточняют их обязанности на транспорте, в населенных пунктах, метрополитене и на загородных автомобильных дорогах.
Изменения вступят в силу 25 июля 2026 года.
Согласно обновленной инструкции, сотрудники патрульно-постовой службы при проверке документов иностранных граждан и лиц без гражданства должны уделять особое внимание законности их пребывания в Казахстане.
Полицейские будут проверять:
Если в ходе проверки будут выявлены нарушения миграционного законодательства, сотрудники полиции обязаны принять меры в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.
В МВД уточнили, что сотрудники патрульно-постовой службы вправе вступать в контакт с иностранными гражданами, а также работниками дипломатических представительств исключительно в рамках исполнения служебных обязанностей.
В частности, речь идет о:
Поправки также расширяют функции патрульных при взаимодействии с миграционной службой.
Теперь сотрудники ППС будут сопровождать иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению, до пунктов пропуска через государственную границу, оказывая содействие подразделениям миграционной службы.
Кроме того, полицейские обязаны незамедлительно сообщать в дежурную часть:
Обновленная инструкция отдельно закрепляет, что лица, обладающие установленными законом привилегиями и иммунитетом от административной ответственности, не могут быть подвергнуты приводу или административному взысканию без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры.
К этой категории относятся депутаты Курултая, кандидаты в Президенты и депутаты Курултая, председатель и члены Конституционного Совета, Генеральный прокурор, Уполномоченный по правам человека и судьи.
Аналогичные поправки внесены и в инструкцию, регулирующую работу патрульно-постовой службы при обеспечении общественного порядка и дорожной безопасности в населенных пунктах и на загородных автодорогах.
Обновленные правила начнут действовать с 25 июля 2026 года.
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