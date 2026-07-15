18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.71
536.17
6.01
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.07.2026, 15:35

С 25 июля полиция Казахстана будет тщательно проверять документы иностранцев

Новости Казахстана 0 2 083

С 25 июля 2026 года в Казахстане вступают в силу изменения в инструкции для сотрудников патрульно-постовой службы. Теперь при проверке документов иностранцев полицейские обязаны удостоверяться в законности их пребывания в стране, а также выполнять ряд дополнительных функций в сфере миграционного контроля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

Министр внутренних дел Казахстана утвердил изменения в инструкцию по несению патрульно-постовой службы. Новые нормы регулируют порядок работы полицейских с иностранными гражданами, а также уточняют их обязанности на транспорте, в населенных пунктах, метрополитене и на загородных автомобильных дорогах.

Изменения вступят в силу 25 июля 2026 года.

Что изменится при проверке документов иностранцев

Согласно обновленной инструкции, сотрудники патрульно-постовой службы при проверке документов иностранных граждан и лиц без гражданства должны уделять особое внимание законности их пребывания в Казахстане.

Полицейские будут проверять:

  • срок действия заграничного паспорта;
  • вид на жительство либо удостоверение лица без гражданства;
  • наличие действующей визы (если она требуется);
  • документы, подтверждающие законные основания для нахождения на территории Казахстана.

Если в ходе проверки будут выявлены нарушения миграционного законодательства, сотрудники полиции обязаны принять меры в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Как полицейские должны взаимодействовать с иностранцами

В МВД уточнили, что сотрудники патрульно-постовой службы вправе вступать в контакт с иностранными гражданами, а также работниками дипломатических представительств исключительно в рамках исполнения служебных обязанностей.

В частности, речь идет о:

  • пресечении административных и иных правонарушений;
  • оказании справочной помощи, включая информацию о расписании движения транспорта;
  • разъяснении местонахождения гостиниц, объектов общественного питания и других необходимых объектов.

Новые обязанности в сфере миграционного контроля

Поправки также расширяют функции патрульных при взаимодействии с миграционной службой.

Теперь сотрудники ППС будут сопровождать иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению, до пунктов пропуска через государственную границу, оказывая содействие подразделениям миграционной службы.

Кроме того, полицейские обязаны незамедлительно сообщать в дежурную часть:

  • если иностранный гражданин отстал от пассажирского поезда или самолета;
  • о правонарушениях с участием иностранцев;
  • о выявленных фактах незаконной миграции;
  • об известных маршрутах переправки нелегальных мигрантов.

Для кого сохраняется иммунитет

Обновленная инструкция отдельно закрепляет, что лица, обладающие установленными законом привилегиями и иммунитетом от административной ответственности, не могут быть подвергнуты приводу или административному взысканию без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры.

К этой категории относятся депутаты Курултая, кандидаты в Президенты и депутаты Курултая, председатель и члены Конституционного Совета, Генеральный прокурор, Уполномоченный по правам человека и судьи.

Когда изменения вступят в силу

Аналогичные поправки внесены и в инструкцию, регулирующую работу патрульно-постовой службы при обеспечении общественного порядка и дорожной безопасности в населенных пунктах и на загородных автодорогах.

Обновленные правила начнут действовать с 25 июля 2026 года.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь