С 25 июля полиция Казахстана будет тщательно проверять документы иностранцев

С 25 июля 2026 года в Казахстане вступают в силу изменения в инструкции для сотрудников патрульно-постовой службы. Теперь при проверке документов иностранцев полицейские обязаны удостоверяться в законности их пребывания в стране, а также выполнять ряд дополнительных функций в сфере миграционного контроля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Polisia.kz

Министр внутренних дел Казахстана утвердил изменения в инструкцию по несению патрульно-постовой службы. Новые нормы регулируют порядок работы полицейских с иностранными гражданами, а также уточняют их обязанности на транспорте, в населенных пунктах, метрополитене и на загородных автомобильных дорогах.

Изменения вступят в силу 25 июля 2026 года.

Что изменится при проверке документов иностранцев

Согласно обновленной инструкции, сотрудники патрульно-постовой службы при проверке документов иностранных граждан и лиц без гражданства должны уделять особое внимание законности их пребывания в Казахстане.

Полицейские будут проверять:

срок действия заграничного паспорта;

вид на жительство либо удостоверение лица без гражданства;

наличие действующей визы (если она требуется);

документы, подтверждающие законные основания для нахождения на территории Казахстана.

Если в ходе проверки будут выявлены нарушения миграционного законодательства, сотрудники полиции обязаны принять меры в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Как полицейские должны взаимодействовать с иностранцами

В МВД уточнили, что сотрудники патрульно-постовой службы вправе вступать в контакт с иностранными гражданами, а также работниками дипломатических представительств исключительно в рамках исполнения служебных обязанностей.

В частности, речь идет о:

пресечении административных и иных правонарушений;

оказании справочной помощи, включая информацию о расписании движения транспорта;

разъяснении местонахождения гостиниц, объектов общественного питания и других необходимых объектов.

Новые обязанности в сфере миграционного контроля

Поправки также расширяют функции патрульных при взаимодействии с миграционной службой.

Теперь сотрудники ППС будут сопровождать иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению, до пунктов пропуска через государственную границу, оказывая содействие подразделениям миграционной службы.

Кроме того, полицейские обязаны незамедлительно сообщать в дежурную часть:

если иностранный гражданин отстал от пассажирского поезда или самолета;

о правонарушениях с участием иностранцев;

о выявленных фактах незаконной миграции;

об известных маршрутах переправки нелегальных мигрантов.

Для кого сохраняется иммунитет

Обновленная инструкция отдельно закрепляет, что лица, обладающие установленными законом привилегиями и иммунитетом от административной ответственности, не могут быть подвергнуты приводу или административному взысканию без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры.

К этой категории относятся депутаты Курултая, кандидаты в Президенты и депутаты Курултая, председатель и члены Конституционного Совета, Генеральный прокурор, Уполномоченный по правам человека и судьи.

Когда изменения вступят в силу

Аналогичные поправки внесены и в инструкцию, регулирующую работу патрульно-постовой службы при обеспечении общественного порядка и дорожной безопасности в населенных пунктах и на загородных автодорогах.

Обновленные правила начнут действовать с 25 июля 2026 года.