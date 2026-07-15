Проверьте свои деньги: в Казахстане меняют правила соцотчислений с 24 июля

В Казахстане обновили порядок расчета, возврата социальных отчислений и назначения некоторых выплат. Новые правила вступят в силу с 24 июля 2026 года и затронут работников, предпринимателей и плательщиков соцотчислений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана внесло изменения в правила проведения социальных отчислений и назначения социальных выплат.
Согласно приказу главы ведомства от 8 июля 2026 года №296, при расчете социальных отчислений, а также при определении размеров социальных выплат суммы, выраженные в тиынах, будут округляться до полного тенге.
Документ вступает в действие 24 июля 2026 года.
Новые правила предусматривают порядок возврата ошибочно перечисленных или излишне уплаченных социальных отчислений.
Государственная корпорация должна будет вернуть такие средства плательщику не позднее одного операционного дня после поступления денег.
Возврат возможен, если, например:
Также определены сроки исковой давности для возврата излишне перечисленных социальных отчислений.
Для крупных предпринимателей, недропользователей и отдельных категорий плательщиков этот срок составляет пять лет.
Для остальных участников системы установлен срок в три года.
При этом услуги Государственной корпорации по возврату средств будут оплачиваться за счет бюджетных средств.
Изменения коснулись и социальных выплат по случаю потери работы.
Теперь выплата назначается с момента возникновения права на нее и может предоставляться сроком от одного до шести месяцев.
Продолжительность выплаты зависит от периода, за который ранее производились социальные отчисления.
Средства будут выплачиваться до месяца снятия гражданина с учета в качестве безработного в карьерном центре.
Государственный фонд будет проводить ежегодную сверку сведений о доходах.
Проверка коснется:
Информация будет сопоставляться с данными Комитета государственных доходов.
Если специалисты обнаружат расхождения, размеры социальных выплат могут быть пересмотрены. Это касается выплат при потере работы, утрате трудоспособности и потере кормильца.
Изменился порядок формирования электронных дел по обращениям граждан.
Отделения Государственной корпорации будут проверять документы и формировать электронное дело в следующие сроки:
Если потребуется дополнительное оформление документов, срок не должен превышать одного месяца.
Государственная корпорация также установила срок подготовки информации о состоянии и движении социальных отчислений.
По обращению плательщика или его представителя по доверенности сведения должны предоставляться в течение трех рабочих дней.
Кроме того, обновлены формы заявлений, справок и решений, связанных с социальными выплатами и отчислениями.
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