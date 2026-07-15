Самые громкие пожизненные приговоры 2026 года: за что казахстанцев отправили в тюрьму до конца жизни

С начала 2026 года казахстанские суды вынесли или окончательно подтвердили несколько приговоров к пожизненному лишению свободы по наиболее резонансным уголовным делам. Самое суровое наказание получили осужденные за убийства, совершенные с особой жестокостью, а также другие особо тяжкие преступления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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В Казахстане пожизненное лишение свободы остается самым строгим видом уголовного наказания и применяется за наиболее тяжкие преступления. После изменений в законодательстве, вступивших в силу в 2024 году, за отдельные преступления против детей такая мера стала обязательной. С начала 2026 года суды уже вынесли или подтвердили несколько пожизненных приговоров по громким уголовным делам.

Убийство сотрудницы NCOC в Атырау

Одним из первых подобных решений в этом году стало рассмотрение дела об убийстве беременной сотрудницы компании NCOC в Атырау.

В январе Атырауский областной суд оставил без изменений приговор первой инстанции, согласно которому обвиняемый был признан виновным сразу по нескольким тяжким статьям. Ему вменили мошенничество, изнасилование, убийство с особой жестокостью с целью сокрытия других преступлений, а также кражу и незаконное завладение автомобилем.

Осужденный вместе с защитником пытался оспорить приговор, однако апелляционная коллегия не нашла оснований для его смягчения.

О преступлении стало известно в апреле 2025 года. Судебный процесс стартовал летом того же года, а в сентябре суд первой инстанции назначил обвиняемому пожизненное лишение свободы.

Двойное убийство в Кызылорде на глазах у ребенка

В апреле специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кызылординской области приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, обвиняемого в убийстве двух женщин.

По данным следствия, в январе после употребления алкоголя мужчина пришел в квартиру соседей с ножом. Сначала он смертельно ранил пожилую женщину, затем напал на ее дочь, которая пыталась укрыться в ванной комнате.

Очевидцем трагедии стал несовершеннолетний ребенок. Подсудимый ранил и его, однако мальчик успел отправить сообщение своему однокласснику, после чего соседи вызвали полицию.

Суд признал мужчину виновным в убийстве двух человек и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По совокупности преступлений ему назначили пожизненное лишение свободы.

Житель Костанайской области получил пожизненный срок за убийство семьи

Еще один пожизненный приговор был вынесен в апреле в Костанайской области.

Суд признал мужчину виновным в убийстве супруги и их несовершеннолетнего сына. По материалам дела, преступление произошло осенью 2025 года на фоне ревности и конфликта, связанного с разводом.

Во время нападения подросток попытался защитить мать, однако получил смертельные ножевые ранения. Женщина также погибла на месте происшествия.

За совершенные преступления суд назначил обвиняемому пожизненное лишение свободы.

За какие преступления назначают пожизненное заключение

Пожизненное лишение свободы в Казахстане применяется за наиболее тяжкие преступления, включая убийства при отягчающих обстоятельствах, террористические акты, отдельные преступления против половой неприкосновенности детей, а также ряд других особо тяжких деяний, предусмотренных Уголовным кодексом.

После законодательных изменений 2024 года за некоторые преступления против несовершеннолетних пожизненное заключение стало безальтернативным наказанием, что значительно ужесточило уголовную ответственность за подобные деяния.