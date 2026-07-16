Минфин раскрыл главных «пожирателей» бюджета Казахстана: кто в списке

По итогам первого полугодия 2026 года расходы консолидированного бюджета Казахстана превысили доходы более чем на 2,3 трлн тенге. Больше всего средств государство направило на социальную поддержку населения, образование и обслуживание государственного долга, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Министерство финансов опубликовало отчет об исполнении консолидированного бюджета по состоянию на 1 июля. Согласно документу, за первые шесть месяцев в бюджет поступило 15,06 трлн тенге, что составляет 44,3% от уточненного годового плана в 33,98 трлн тенге.
Основным источником поступлений традиционно стали налоговые доходы. Они достигли 14,36 трлн тенге, или 43,7% от запланированного объема.
Неналоговые поступления составили 504,78 млрд тенге, при этом их исполнение оказалось значительно выше среднего — 83,3% от годового плана. Доходы от продажи основного капитала, напротив, исполнены лишь на 33,9%.
За январь–июнь расходы консолидированного бюджета достигли 16,03 трлн тенге, что соответствует 47% годового плана в размере 34,09 трлн тенге. Таким образом, темпы расходования средств оказались выше темпов поступления доходов.
Самой крупной статьей расходов стала социальная помощь и социальное обеспечение — на эти цели направлено 3,72 трлн тенге.
На втором месте оказалось образование, финансирование которого составило 3,61 трлн тенге.
Значительные средства были также направлены на:
Несмотря на высокий общий объем расходов, по отдельным направлениям исполнение бюджета пока остается относительно невысоким.
Так, расходы на здравоохранение освоены лишь на 33,3% от годового плана. Финансирование промышленности и строительства достигло 32%, а расходы на жилищно-коммунальное хозяйство — 38,7%.
По данным Минфина, по состоянию на 1 июля дефицит консолидированного бюджета составил 2,36 трлн тенге при годовом плане в 2,64 трлн тенге.
При этом ненефтяной дефицит достиг 3,27 трлн тенге, что отражает сохраняющуюся зависимость государственных финансов от нефтяных доходов.
Кроме того, в отчете отмечается, что инвестиционный доход от управления средствами Национального фонда при годовом плане в 917,9 млрд тенге на 1 июля значится на нулевом уровне.
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