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15.07.2026, 19:26

Минфин раскрыл главных «пожирателей» бюджета Казахстана: кто в списке

Новости Казахстана 0 1 273

По итогам первого полугодия 2026 года расходы консолидированного бюджета Казахстана превысили доходы более чем на 2,3 трлн тенге. Больше всего средств государство направило на социальную поддержку населения, образование и обслуживание государственного долга, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Министерство финансов опубликовало отчет об исполнении консолидированного бюджета по состоянию на 1 июля. Согласно документу, за первые шесть месяцев в бюджет поступило 15,06 трлн тенге, что составляет 44,3% от уточненного годового плана в 33,98 трлн тенге.

Основным источником поступлений традиционно стали налоговые доходы. Они достигли 14,36 трлн тенге, или 43,7% от запланированного объема.

Неналоговые поступления составили 504,78 млрд тенге, при этом их исполнение оказалось значительно выше среднего — 83,3% от годового плана. Доходы от продажи основного капитала, напротив, исполнены лишь на 33,9%.

Расходы бюджета опережают поступления

За январь–июнь расходы консолидированного бюджета достигли 16,03 трлн тенге, что соответствует 47% годового плана в размере 34,09 трлн тенге. Таким образом, темпы расходования средств оказались выше темпов поступления доходов.

Самой крупной статьей расходов стала социальная помощь и социальное обеспечение — на эти цели направлено 3,72 трлн тенге.

На втором месте оказалось образование, финансирование которого составило 3,61 трлн тенге.

Значительные средства были также направлены на:

  • обслуживание государственного долга2,11 трлн тенге;
  • систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС)1,45 трлн тенге;
  • транспорт и коммуникации1,01 трлн тенге.

По ряду направлений освоение средств остается низким

Несмотря на высокий общий объем расходов, по отдельным направлениям исполнение бюджета пока остается относительно невысоким.

Так, расходы на здравоохранение освоены лишь на 33,3% от годового плана. Финансирование промышленности и строительства достигло 32%, а расходы на жилищно-коммунальное хозяйство38,7%.

Дефицит бюджета превысил 2,3 трлн тенге

По данным Минфина, по состоянию на 1 июля дефицит консолидированного бюджета составил 2,36 трлн тенге при годовом плане в 2,64 трлн тенге.

При этом ненефтяной дефицит достиг 3,27 трлн тенге, что отражает сохраняющуюся зависимость государственных финансов от нефтяных доходов.

Кроме того, в отчете отмечается, что инвестиционный доход от управления средствами Национального фонда при годовом плане в 917,9 млрд тенге на 1 июля значится на нулевом уровне.

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