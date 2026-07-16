На дорогах Казахстана стало рекордно тесно: число автомобилей превысило 6 миллионов

По состоянию на 1 июля 2026 года в Казахстане зарегистрировано более шести миллионов транспортных средств. Большую часть автопарка составляют легковые автомобили, а самым автомобилизированным городом страны остается Алматы, сообщает Lada.kz.

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По данным Бюро национальной статистики, на 1 июля 2026 года в стране зарегистрировано 6 025 913 единиц автотранспортных средств.

Основу автопарка традиционно составляют легковые автомобили. Их количество достигло 5 053 664 единиц. Кроме того, в Казахстане зарегистрировано:

493 656 грузовых автомобилей ;

; 89 467 автобусов и микроавтобусов ;

; 74 193 мотоцикла ;

; 262 334 прицепа ;

; 52 599 единиц прочей техники.

Бензин остается главным видом топлива

Наиболее распространенным топливом для казахстанского транспорта по-прежнему остается бензин. Его используют около 4,4 миллиона автомобилей.

Кроме того:

почти 368 тысяч транспортных средств работают на газобаллонном оборудовании;

транспортных средств работают на газобаллонном оборудовании; 321,5 тысячи используют дизельное топливо;

используют дизельное топливо; 114,3 тысячи автомобилей эксплуатируются на смешанном топливе;

автомобилей эксплуатируются на смешанном топливе; полностью электрических автомобилей насчитывается 25 254.

Самыми популярными остаются автомобили с двигателем от 1,5 до 2 литров

Среди легковых автомобилей наиболее распространены машины с объемом двигателя от 1,5 до 2 литров — их в стране зарегистрировано более 2,1 миллиона.

Автомобилей с двигателями объемом до 1,5 литра насчитывается около 1,1 миллиона, тогда как моделей с мощными двигателями свыше четырех литров зарегистрировано примерно 80 тысяч.

Старых автомобилей по-прежнему больше, чем новых

Статистика также показывает, что значительную часть казахстанского автопарка составляют автомобили старше 20 лет.

При этом число относительно новых легковых автомобилей возрастом до трех лет достигло 304 тысяч, что свидетельствует о постепенном обновлении автопарка.

За месяц на учет поставили почти 168 тысяч транспортных средств

Только за июнь 2026 года в Казахстане зарегистрировали 167 878 транспортных средств. Из них 146 698 составили легковые автомобили.

Основной объем регистрационных действий пришелся на вторичный рынок. Повторную регистрацию прошли 121 456 автомобилей, тогда как впервые на учет поставили 25 242 машины.

Алматы сохраняет первое место по числу зарегистрированного транспорта

Лидером по количеству зарегистрированных транспортных средств остается Алматы, где на учете состоит 733 319 единиц техники.

В первую пятерку также вошли:

Алматинская область — 646 939 ;

— ; Астана — 461 103 ;

— ; Туркестанская область — 410 832 ;

— ; Карагандинская область — 384 091.

Самый небольшой автопарк зафиксирован в области Улытау — 37 331 транспортное средство.

Ранее государственная корпорация «Правительство для граждан» напомнила автовладельцам, что уникальный VIN-код является одним из ключевых элементов идентификации транспортного средства и позволяет подтвердить его подлинность.