Казахстанцам разрешат покупать автомобили без первоначального взноса: что изменится

В Казахстане готовятся возобновить программу автолизинга для физических лиц. Новый механизм позволит приобретать автомобили на более гибких условиях, в том числе без первоначального взноса, а также предоставит покупателям дополнительные варианты пользования транспортом, сообщает Lada.kz.

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Автолизинг станет альтернативой автокредиту

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Правительстве, заявил, что механизм автолизинга для физических лиц доказал свою эффективность и расширит возможности казахстанцев при покупке автомобилей.

По его словам, после запуска инициативы государственные органы внесли ряд предложений по ее доработке. Все замечания уже учтены, поэтому подробности обновленной программы планируется представить в ближайшее время.

«Мы считаем, что сама суть программы эффективна. Это дополнительная возможность для приобретения автомобилей. Да, в процессе первых месяцев возникли дополнительные пожелания государственных органов, мы их отработали все. Я думаю, в ближайшее время будет информация выдана», — отметил Ерсайын Нагаспаев.

Чем автолизинг отличается от кредита

Президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева пояснила, что принцип автолизинга существенно отличается от привычного автокредитования.

Если при оформлении кредита автомобиль сразу становится собственностью покупателя, который постепенно выплачивает стоимость машины банку, то при лизинге транспортное средство остается в собственности лизинговой компании на протяжении срока действия договора.

Покупатель при этом самостоятельно выбирает автомобиль, пользуется им на оговоренных условиях, а после завершения договора может либо выкупить машину, либо отказаться от ее приобретения.

По словам Макашевой, такой формат дает клиентам значительно больше свободы при выборе дальнейших действий.

Какие преимущества получат казахстанцы

Одним из главных достоинств новой программы называют гибкость условий.

Так, приобрести автомобиль можно будет как с первоначальным взносом, так и вовсе без него. Кроме того, клиент сможет самостоятельно выбрать подходящий формат обслуживания.

Например, в договор можно включить полный пакет сервисного обслуживания на определенный срок. При желании владелец сможет отказаться от этой опции и самостоятельно оплачивать техническое обслуживание, ремонт и другие эксплуатационные расходы.

В автомобильном союзе считают, что благодаря таким возможностям автолизинг сможет стать полноценной альтернативой классическому автокредиту и позволит подобрать наиболее удобный вариант покупки автомобиля в зависимости от финансовых возможностей и потребностей клиента.

Когда заработает программа

Ранее Министерство промышленности и строительства уже сообщало о планах возобновить программу автолизинга для физических лиц. Ожидается, что после завершения всех согласований власти представят окончательные условия и сроки ее запуска.