66 526 казахстанцев не могут ошибаться: что на самом деле происходит с отдыхом в Грузии

Казахстан вошел в десятку стран, жители которых чаще всего посещают Грузию. За первые шесть месяцев 2026 года поток туристов из республики вырос на 6%, несмотря на общее снижение числа международных визитов в страну, сообщает Lada.kz со ссылкой на Business Media.

Фото: kompastour.com

Казахстан оказался в числе крупнейших туристических рынков Грузии

По итогам января–июня 2026 года Грузию посетили 66 526 граждан Казахстана, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, Казахстан занял седьмое место среди стран по количеству посещений республики. Впереди расположились Россия, Турция, Армения, Израиль, Азербайджан и Украина.

Общее число иностранных гостей сократилось

За первые шесть месяцев текущего года в Грузии зарегистрировали 2 734 504 международных посещения, что на 2,7% меньше, чем годом ранее.

При этом число именно туристических поездок немного увеличилось — на 0,1%, достигнув 2 272 964 визитов. Это свидетельствует о том, что, несмотря на снижение общего потока приезжающих, количество путешественников, посещающих страну с туристическими целями, осталось практически на уровне прошлого года.

Казахстан вошел в число стран с растущим туристическим потоком

Среди государств, показавших наиболее заметный прирост числа посетителей, лидером стала Германия — плюс 26,2%. Далее следуют Украина (22,7%), Польша (17,4%), Китай (16,7%) и Казахстан (6%).

Одновременно статистика зафиксировала значительное сокращение туристического потока из ряда стран. Самое заметное падение произошло в Иране — на 48,7%. Также уменьшилось количество гостей из Израиля (14,4%), Армении (8%), Узбекистана (4%) и Турции (1,5%).

В Грузии объяснили причины снижения турпотока

По оценке грузинской стороны, уменьшение общего числа международных посещений связано с осложнением ситуации на Ближнем Востоке, а также перебоями в авиасообщении, которые повлияли на туристические потоки.

В то же время интерес к Грузии со стороны европейских путешественников продолжает расти. За январь–июнь количество посещений из стран Европейского союза, включая Великобританию, увеличилось на 23% и достигло 249 201.