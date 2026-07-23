18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
465.74
531.08
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.07.2026, 09:58

66 526 казахстанцев не могут ошибаться: что на самом деле происходит с отдыхом в Грузии

Новости Казахстана 0 1 742

Казахстан вошел в десятку стран, жители которых чаще всего посещают Грузию. За первые шесть месяцев 2026 года поток туристов из республики вырос на 6%, несмотря на общее снижение числа международных визитов в страну, сообщает Lada.kz со ссылкой на Business Media.

Фото: kompastour.com
Фото: kompastour.com

Казахстан оказался в числе крупнейших туристических рынков Грузии

По итогам января–июня 2026 года Грузию посетили 66 526 граждан Казахстана, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, Казахстан занял седьмое место среди стран по количеству посещений республики. Впереди расположились Россия, Турция, Армения, Израиль, Азербайджан и Украина.

Общее число иностранных гостей сократилось

За первые шесть месяцев текущего года в Грузии зарегистрировали 2 734 504 международных посещения, что на 2,7% меньше, чем годом ранее.

При этом число именно туристических поездок немного увеличилось — на 0,1%, достигнув 2 272 964 визитов. Это свидетельствует о том, что, несмотря на снижение общего потока приезжающих, количество путешественников, посещающих страну с туристическими целями, осталось практически на уровне прошлого года.

Казахстан вошел в число стран с растущим туристическим потоком

Среди государств, показавших наиболее заметный прирост числа посетителей, лидером стала Германия — плюс 26,2%. Далее следуют Украина (22,7%), Польша (17,4%), Китай (16,7%) и Казахстан (6%).

Одновременно статистика зафиксировала значительное сокращение туристического потока из ряда стран. Самое заметное падение произошло в Иране — на 48,7%. Также уменьшилось количество гостей из Израиля (14,4%), Армении (8%), Узбекистана (4%) и Турции (1,5%).

В Грузии объяснили причины снижения турпотока

По оценке грузинской стороны, уменьшение общего числа международных посещений связано с осложнением ситуации на Ближнем Востоке, а также перебоями в авиасообщении, которые повлияли на туристические потоки.

В то же время интерес к Грузии со стороны европейских путешественников продолжает расти. За январь–июнь количество посещений из стран Европейского союза, включая Великобританию, увеличилось на 23% и достигло 249 201.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь