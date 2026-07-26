Дастан Сатпаев получил игровой номер в «Челси»

Казахстанский полузащитник Дастан Сатпаев включен в состав «Челси» на предсезонное турне по Австралии и Азии. Стал известен его игровой номер, передает Lada.kz со ссылкой на TengriSport.
Как сообщает пресс-служба клуба, лондонский «Челси» представил список футболистов и их игровые номера на ближайшие товарищеские матчи в рамках предсезонного турне по Австралии и Азии.
В число игроков, отправившихся с командой, вошел и вингер сборной Казахстана Дастан Сатпаев. На время предсезонной подготовки ему достался игровой номер 36.
Согласно опубликованному списку, Коул Палмер будет выступать под 10-м номером, Жоау Педро – под 20-м, Эстевао – под 41-м, а Сатпаев – под 36-м.
В клубе подчеркнули, что номера, используемые во время предсезонной подготовки, не являются окончательными.
В «Челси» уточнили, что перед началом сезона 2026/27 футболисты могут получить другие игровые номера, а окончательная информация будет опубликована позднее.
Футболисты уже отправились в Сидней, где 28 июля сыграют с австралийским клубом «Вестерн Сидней». Затем, 1 августа, лондонцы встретятся с «Тоттенхэмом».
После этого команда продолжит турне по Азии. 5 августа «Челси» сыграет с «Ювентусом» в Гонконге, 8 августа – с «Миланом» в Индонезии, а 9 августа – с малайзийским клубом «Джохор Дарул Такзим».
Все встречи состоятся в дневное время по времени Казахстана.
Дастан Сатпаев пока не сможет принять участие в официальных матчах «Челси». Совершеннолетия футболист достигнет 12 августа, после чего получит возможность выступать за английский клуб в официальных турнирах.
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