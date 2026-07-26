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25.07.2026, 20:43

Дастан Сатпаев получил игровой номер в «Челси»

Новости Казахстана 0 1 009

Казахстанский полузащитник Дастан Сатпаев включен в состав «Челси» на предсезонное турне по Австралии и Азии. Стал известен его игровой номер, передает Lada.kz со ссылкой на TengriSport.

Фото: chelseafc.com
Фото: chelseafc.com

«Челси» опубликовал список игроков на предсезонное турне

Как сообщает пресс-служба клуба, лондонский «Челси» представил список футболистов и их игровые номера на ближайшие товарищеские матчи в рамках предсезонного турне по Австралии и Азии.

В число игроков, отправившихся с командой, вошел и вингер сборной Казахстана Дастан Сатпаев. На время предсезонной подготовки ему достался игровой номер 36.

Согласно опубликованному списку, Коул Палмер будет выступать под 10-м номером, Жоау Педро – под 20-м, Эстевао – под 41-м, а Сатпаев – под 36-м.

Игровые номера еще могут измениться

В клубе подчеркнули, что номера, используемые во время предсезонной подготовки, не являются окончательными.

В «Челси» уточнили, что перед началом сезона 2026/27 футболисты могут получить другие игровые номера, а окончательная информация будет опубликована позднее.

Какие матчи проведет «Челси»

Футболисты уже отправились в Сидней, где 28 июля сыграют с австралийским клубом «Вестерн Сидней». Затем, 1 августа, лондонцы встретятся с «Тоттенхэмом».

После этого команда продолжит турне по Азии. 5 августа «Челси» сыграет с «Ювентусом» в Гонконге, 8 августа – с «Миланом» в Индонезии, а 9 августа – с малайзийским клубом «Джохор Дарул Такзим».

Все встречи состоятся в дневное время по времени Казахстана.

Официальный дебют придется подождать

Дастан Сатпаев пока не сможет принять участие в официальных матчах «Челси». Совершеннолетия футболист достигнет 12 августа, после чего получит возможность выступать за английский клуб в официальных турнирах.

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