Миллиардный удар по продавцам Казахстана: более 100 предпринимателей пострадали в результате атак на Wildberries

Казахстанские предприниматели, работающие через маркетплейс Wildberries, понесли серьезные убытки после атак на складские объекты компании в России. Предварительная сумма ущерба уже превысила 1 млрд тенге, сообщили в НПП «Атамекен», сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Пострадали более 100 казахстанских предпринимателей

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» начала сбор информации о потерях отечественных продавцов, чьи товары находились на складах Wildberries, подвергшихся атакам.

По предварительным данным Ассоциации «Предприниматели электронной торговли Казахстана ECOMMERCE-KZ», в результате чрезвычайной ситуации ущерб был нанесен более чем 100 предпринимателям. Общий объем потерь оценивается в сумму свыше 1 млрд тенге.

В НПП отметили, что сейчас формируется полный список пострадавших продавцов. В работу включены региональные палаты предпринимателей, местные исполнительные органы и профильные объединения.

Ущерб продавцов продолжают подсчитывать

Точная сумма финансовых потерь пока уточняется. Предприниматели оценивают не только стоимость товаров, находившихся на складах, но и возможные убытки из-за нарушения поставок, задержек в выполнении заказов и временных ограничений работы логистической инфраструктуры маркетплейса.

В «Атамекене» подчеркнули, что окончательные данные будут представлены после завершения сбора информации от всех регионов.

Казахстан просит защитить интересы бизнеса

Национальная палата предпринимателей направила официальный запрос в Министерство торговли и интеграции Казахстана.

В ведомстве предложили использовать механизмы межгосударственного взаимодействия, чтобы защитить права казахстанских предпринимателей и ускорить возможные процедуры получения компенсаций.

Кроме того, МТИ предложено создать специальную рабочую группу с участием представителей государственных органов, НПП «Атамекен», руководства Wildberries и предпринимателей.

Главная задача такой площадки — разработать единый порядок оценки ущерба, определить дальнейшие шаги и оказать правовую поддержку пострадавшим продавцам.

Что произошло на складах Wildberries

Ранее сообщалось, что в июле склады Wildberries в нескольких российских городах подверглись атакам беспилотников.

В результате компания столкнулась с проблемами в работе части логистической инфраструктуры. Пострадали не только российские продавцы, но и предприниматели из других стран, чьи товары хранились на поврежденных объектах.

Для казахстанского бизнеса Wildberries остается одной из крупнейших площадок электронной торговли, поэтому сбои в работе складов напрямую отразились на сотнях продавцов, использующих маркетплейс для реализации своей продукции.