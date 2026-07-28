В Казахстане назвали максимальную выплату по беременности и родам в 2026 году

В Казахстане после изменения порядка расчета социальных выплат по беременности и родам изменилась и сумма пособий. Средний размер выплат снизился, а максимальная единовременная выплата в 2026 году составляет почти 2,5 миллиона тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

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После вступления в силу новых правил расчета социальных выплат по беременности и родам в Казахстане изменились размеры пособий для работающих женщин. По данным Государственного фонда социального страхования (ГФСС), средняя сумма выплат за первое полугодие 2026 года оказалась ниже прошлогоднего уровня.

Средний размер выплат снизился

Как сообщила заместитель директора филиала АО «Государственный фонд социального страхования» по Алматы Балгын Сатбеккызы, за первые шесть месяцев 2026 года средний размер социальной выплаты по беременности и родам составил около 1,4 миллиона тенге.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года женщины в среднем получали 1,6 миллиона тенге. Таким образом, средняя выплата уменьшилась на 254,9 тысячи тенге, или 15,5 процента.

Почему изменился размер пособий

Снижение выплат связано с изменениями в законодательстве. Теперь при расчете социальной выплаты учитывается среднемесячный доход, не превышающий семикратный размер минимальной заработной платы. В 2026 году этот предел составляет 595 тысяч тенге.

При этом окончательная сумма определяется индивидуально. Она зависит от двух основных факторов:

дохода, с которого за последние 12 месяцев уплачивались социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования;

продолжительности отпуска по беременности и родам.

Какую максимальную сумму можно получить

По информации ГФСС, в 2026 году максимальный размер единовременной социальной выплаты по беременности и родам для работающих женщин составляет 2 499 000 тенге.

Если среднемесячный доход женщины превышает установленный лимит в семь минимальных заработных плат, расчет выплаты все равно производится исходя из этого максимального значения.

При этом доход подтверждается социальными отчислениями, поступившими в фонд за последние 12 месяцев. Если расчетный период затрагивает разные годы, для каждого месяца применяется размер минимальной заработной платы, действовавший на тот момент.

Например, если женщина получает 600 тысяч тенге в месяц и оформляет отпуск по беременности и родам продолжительностью 126 календарных дней, ей будет назначена максимальная единовременная выплата — 2 499 000 тенге.

Что будет, если выйти на работу раньше срока

Во время пресс-конференции журналисты также поинтересовались, сохранится ли социальная выплата, если женщина решит выйти на работу до окончания отпуска по беременности и родам.

В ГФСС пояснили, что в таком случае получательница обязана уведомить государственную корпорацию о возобновлении трудовой деятельности. После подачи соответствующего заявления выплата будет приостановлена.

При этом в фонде подчеркнули, что после прекращения выплаты ее дальнейшее возобновление законодательством не предусмотрено.