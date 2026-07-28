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28.07.2026, 14:39

КНБ меняет правила для операторов связи в Казахстане: что теперь станет обязательным

Новости Казахстана 0 1 935

Комитет национальной безопасности обновил правила взаимодействия с операторами и владельцами сетей связи в Казахстане. Теперь в соглашениях между сторонами детально прописываются условия сбора, хранения и защиты информации, а также порядок технического взаимодействия, сообщает Lada.kz. 

Фото: пресс-служба КНБ РК
Фото: пресс-служба КНБ РК

Что изменилось

Приказом председателя Комитета национальной безопасности от 17 июля 2026 года внесены изменения в Правила обеспечения операторами связи и владельцами сетей связи, работающими на территории Казахстана, функций своего телекоммуникационного оборудования за счет собственных или привлеченных средств.

Поправки уточняют порядок выполнения установленных требований. Теперь владельцы телекоммуникационного оборудования обязаны заключать с уполномоченными подразделениями органов национальной безопасности двустороннее соглашение о сборе, хранении и предоставлении доступа к информации.

Что должно быть указано в соглашении

Документ должен содержать полный перечень условий, регулирующих взаимодействие сторон. В частности, в нем предусматриваются:

  • порядок организации сбора и хранения информации, включая этапы внедрения соответствующего оборудования;
  • условия размещения оборудования для сбора, хранения и предоставления доступа к информации;
  • правила использования специализированного программного обеспечения;
  • требования к обеспечению кибербезопасности, физической защите оборудования и предотвращению несанкционированного доступа;
  • порядок организации информационных каналов, необходимых для сбора и хранения данных;
  • точки подключения оборудования подразделений КНБ к системам сбора и хранения информации;
  • условия предоставления технических сведений о сети связи, используемых интерфейсах, телекоммуникационном оборудовании, форматах сообщений и оборудовании точек подключения;
  • порядок информирования о развитии сетей связи, внедрении нового оборудования, технологий, услуг, интерфейсов и форматов сообщений;
  • регламент взаимодействия сторон при устранении неисправностей, решении текущих вопросов и возникновении нештатных ситуаций.

Дополнительные обязанности владельцев оборудования

Согласно обновленным требованиям, владельцы оборудования обязаны обеспечивать физическую защиту оборудования, предназначенного для сбора и хранения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций.

Кроме того, они должны соблюдать требования в сфере кибербезопасности в соответствии с законодательством Казахстана о цифровом развитии.

Когда изменения вступили в силу

Несмотря на то что приказ был подписан 17 июля 2026 года, документ распространяет свое действие с 12 июля 2026 года.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Gaziza
Gaziza
Мен Исатаева Ғазиза Құнанбаевна, біздің құқық қорғау жүйемізге әділеттілік сұраймын. Жаңа Құрылтай бізге осындай мүмкіндік берсін
28.07.2026, 16:19
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