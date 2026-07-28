КНБ меняет правила для операторов связи в Казахстане: что теперь станет обязательным

Комитет национальной безопасности обновил правила взаимодействия с операторами и владельцами сетей связи в Казахстане. Теперь в соглашениях между сторонами детально прописываются условия сбора, хранения и защиты информации, а также порядок технического взаимодействия, сообщает Lada.kz.
Приказом председателя Комитета национальной безопасности от 17 июля 2026 года внесены изменения в Правила обеспечения операторами связи и владельцами сетей связи, работающими на территории Казахстана, функций своего телекоммуникационного оборудования за счет собственных или привлеченных средств.
Поправки уточняют порядок выполнения установленных требований. Теперь владельцы телекоммуникационного оборудования обязаны заключать с уполномоченными подразделениями органов национальной безопасности двустороннее соглашение о сборе, хранении и предоставлении доступа к информации.
Документ должен содержать полный перечень условий, регулирующих взаимодействие сторон. В частности, в нем предусматриваются:
Согласно обновленным требованиям, владельцы оборудования обязаны обеспечивать физическую защиту оборудования, предназначенного для сбора и хранения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций.
Кроме того, они должны соблюдать требования в сфере кибербезопасности в соответствии с законодательством Казахстана о цифровом развитии.
Несмотря на то что приказ был подписан 17 июля 2026 года, документ распространяет свое действие с 12 июля 2026 года.
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