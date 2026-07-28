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28.07.2026, 15:09

Казахстанцам начали платить реальные деньги перед обманом

Новости Казахстана 0 2 138

Национальный Банк Казахстана предупредил граждан о новой схеме инвестиционного мошенничества. Аферисты начали использовать необычный прием — они действительно выплачивают небольшую сумму прибыли, чтобы убедить человека вложить больше денег, сообщает Lada.kz. 

Фото: Kazinform
Фото: Kazinform

Мошенники создают видимость успешных инвестиций

По данным Нацбанка, злоумышленники распространяют свои предложения через социальные сети, мессенджеры и различные интернет-форумы.

Они представляются сотрудниками инвестиционных компаний и предлагают вложиться в якобы перспективные проекты: «токенизированное золото», разработки на основе искусственного интеллекта или автоматизированных роботов-трейдеров.

Главным обещанием становится гарантированный высокий доход без риска.

Чтобы вызвать доверие, мошенники создают поддельные сайты, которые внешне напоминают настоящие брокерские или криптовалютные платформы. На таких ресурсах пользователям показывают личный кабинет, графики роста вложений, историю сделок и даже предлагают связаться с «поддержкой».

Первая выплата становится приманкой

Особенность новой схемы заключается в том, что злоумышленники могут разрешить вывести небольшую сумму денег.

Получив первые выплаты, человек начинает верить, что инвестиционная платформа действительно работает. После этого мошенники предлагают увеличить вложения, объясняя это якобы выгодной сделкой или повышением доходности.

Когда сумма на счете становится крупнее, вывести деньги уже не удается.

Вместо возврата средств пользователю начинают предъявлять новые требования — оплатить «налог», «комиссию», «страховку» или другие дополнительные платежи.

После получения денег аферисты прекращают выходить на связь и блокируют доступ к платформе.

Для убедительности используют поддельные документы

Чтобы схема выглядела реальной, мошенники могут отправлять жертвам фальшивые письма и документы с печатями, подписями и реквизитами.

Таким образом они создают ощущение работы с настоящей финансовой организацией и пытаются убедить человека продолжать переводы.

Нацбанк напомнил о правилах безопасности

В Национальном Банке подчеркнули, что сотрудники регулятора не звонят гражданам с предложениями инвестировать деньги, не предлагают финансовые продукты и не занимаются обслуживанием счетов физических лиц.

Также в ведомстве отметили, что Нацбанк не проводит страхование денежных средств населения и не осуществляет денежные расчеты с гражданами.

Казахстанцам рекомендуют внимательно проверять предложения о вложениях и не передавать деньги неизвестным лицам или организациям.

Если человек столкнулся с подобной схемой, необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Получить консультацию можно в контакт-центре Национального Банка по короткому номеру 1477.

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