Бегство от рубля и бум доллара: что происходит в обменных пунктах Казахстана

Валютные предпочтения казахстанцев заметно изменились в июне. Жители страны стали активнее покупать доллары и евро, тогда как интерес к наличным рублям снизился. Аналитики отмечают сокращение объемов операций с российской валютой и изменение поведения владельцев сбережений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Поток наличных рублей в обменники заметно сократился

В июне обменные пункты Казахстана купили у населения российские рубли на 17,5 млрд тенге больше, чем продали. Однако по сравнению с предыдущими периодами объем таких операций значительно уменьшился.

Если сравнивать с маем, чистая покупка рублей сократилась на 42%, а по сравнению с июнем прошлого года — сразу на 57%.

По данным аналитиков Data Hub, такая ситуация наблюдается уже почти четыре года. Впервые отрицательное сальдо по российской валюте зафиксировали в сентябре 2022 года. С этого момента обменные пункты в большинстве случаев покупали у населения больше рублей, чем продавали.

Максимальный приток наличной российской валюты пришелся на июль 2025 года. Тогда объем чистой покупки достиг 53,2 млрд тенге. Сейчас этот показатель почти в три раза ниже, что говорит о снижении активности на рынке наличных рублей.

Снижение курса рубля повлияло на спрос

Одним из факторов изменения ситуации стал курс российской валюты.

В начале июня официальный курс рубля составлял 6,83 тенге, однако к концу месяца снизился до 6,14 тенге. За месяц российская валюта подешевела примерно на 1,5%, а с начала года потеряла около 8%.

На фоне ослабления рубля часть владельцев российской валюты могла отказаться от обмена, ожидая более выгодного курса в будущем. Это также повлияло на объем операций в обменных пунктах.

Кроме того, денежные потоки между Казахстаном и Россией постепенно возвращаются к более привычным значениям после периода повышенной активности последних лет.

Доллар стал главным выбором казахстанцев

На фоне снижения интереса к рублю ситуация с американской валютой сложилась противоположная.

В июне чистые продажи долларов населению достигли 126,5 млрд тенге. По сравнению с маем этот показатель вырос сразу на 94%.

Одной из причин стал более привлекательный курс доллара. Многие казахстанцы воспользовались снижением стоимости американской валюты, чтобы пополнить валютные накопления.

Дополнительным фактором стал сезон отпусков. Летом традиционно увеличивается спрос на наличную иностранную валюту из-за поездок за границу.

Интерес к евро также вырос. Чистые продажи европейской валюты увеличились в 2,2 раза и достигли 25,7 млрд тенге. Это максимальный показатель за последние 16 месяцев.

Алматы и Астана остаются центрами операций с рублем

Основная часть операций с российской валютой приходится на крупнейшие города Казахстана.

Около 71% всей чистой покупки рублей обеспечили Алматы и Астана. Именно в этих городах сосредоточен основной объем наличного валютного рынка.

Всего отрицательное сальдо по рублю зафиксировали в 12 регионах страны. В восьми регионах ситуация оказалась обратной — обменники продали клиентам больше рублей, чем приобрели.

Самое заметное превышение продаж рублей над покупками отмечено в Карагандинской области. Там положительное сальдо составило почти 1 млрд тенге.

Банки меняют условия работы с наличными рублями

Снижение активности населения не означает полного исчезновения российского рубля с рынка. Значительные объемы операций продолжаются, что влияет и на работу банков.

Некоторые крупные банки Казахстана сообщили об увеличении комиссии за прием наличных рублей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Размер комиссии вырос с 5% до 15%.

Изменения касаются только корпоративных клиентов. Для физических лиц условия обмена рублей остаются прежними.

Эксперты отмечают, что ситуация отражает общую перестройку валютного поведения казахстанцев: доллар и евро вновь укрепляют позиции как инструменты сохранения сбережений, тогда как роль наличного рубля постепенно снижается.