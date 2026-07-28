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28.07.2026, 17:09

Казахстанцам рассказали, где «спрятан» запрет на выезд за границу

Новости Казахстана 0 1 707

Перед поездкой в другую страну жителям Казахстана рекомендуют заранее убедиться, что на них не наложено ограничение на выезд. Проверить такую информацию можно онлайн через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile, сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запрет на выезд можно узнать через интернет

Как сообщили в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии», проверка занимает всего несколько минут и доступна без посещения государственных органов.

Информация предоставляется по реестру должников, которым ограничен выезд за пределы Казахстана, а также по реестру должников по исполнительным производствам.

Такая проверка особенно актуальна перед отпуском или деловой поездкой, поскольку наличие задолженности и установленного ограничения может стать причиной проблем при прохождении пограничного контроля.

Как проверить ограничение через eGov Mobile

Для получения информации в мобильном приложении необходимо:

  • открыть eGov Mobile;
  • выбрать услугу «Проверка запрета на выезд за рубеж»;
  • заполнить необходимые данные;
  • нажать кнопку проверки.

После обработки запроса пользователь сможет узнать, есть ли у него действующее ограничение на выезд из страны.

Специалисты рекомендуют не откладывать проверку на последний момент — лучше убедиться в отсутствии запрета заранее, чтобы избежать неприятных ситуаций непосредственно перед поездкой.

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