Казахстанцам рассказали, где «спрятан» запрет на выезд за границу

Перед поездкой в другую страну жителям Казахстана рекомендуют заранее убедиться, что на них не наложено ограничение на выезд. Проверить такую информацию можно онлайн через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile, сообщает Lada.kz.

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Запрет на выезд можно узнать через интернет

Как сообщили в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии», проверка занимает всего несколько минут и доступна без посещения государственных органов.

Информация предоставляется по реестру должников, которым ограничен выезд за пределы Казахстана, а также по реестру должников по исполнительным производствам.

Такая проверка особенно актуальна перед отпуском или деловой поездкой, поскольку наличие задолженности и установленного ограничения может стать причиной проблем при прохождении пограничного контроля.

Как проверить ограничение через eGov Mobile

Для получения информации в мобильном приложении необходимо:

открыть eGov Mobile;

выбрать услугу «Проверка запрета на выезд за рубеж»;

заполнить необходимые данные;

нажать кнопку проверки.

После обработки запроса пользователь сможет узнать, есть ли у него действующее ограничение на выезд из страны.

Специалисты рекомендуют не откладывать проверку на последний момент — лучше убедиться в отсутствии запрета заранее, чтобы избежать неприятных ситуаций непосредственно перед поездкой.