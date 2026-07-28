В Казахстане нашли самую редкую национальность: на всю страну осталось всего 240 человек

Бюро национальной статистики опубликовало данные о национальном составе населения Казахстана на начало 2026 года. Самой малочисленной национальностью в стране оказались коми — всего 240 человек. При этом в республике продолжают проживать представители более 70 этносов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

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Коми стали самой малочисленной национальностью

По данным Бюро национальной статистики, на начало 2026 года в Казахстане постоянно проживали 20 499 822 человека. Статистика показывает, что республика остается одной из самых многонациональных стран региона, однако некоторые этнические группы представлены лишь несколькими сотнями человек.

Самой малочисленной национальностью стали коми. В стране проживают 240 представителей этого народа, из которых 90 мужчин и 150 женщин.

Большая часть коми предпочитает жить в городах — здесь зарегистрированы 160 человек, тогда как в сельской местности проживают еще 80 представителей этноса.

Какие народы также входят в число самых малочисленных

Следом за коми в списке самых малочисленных национальностей расположились:

монголы — 242 человека ;

; ассирийцы — 329 человек ;

; хакасы — 332 человека ;

; саха (якуты) — 353 человека ;

; итальянцы — 355 человек ;

; персы — 362 человека ;

; лакцы — 369 человек ;

; кабардинцы — 375 человек.

Кроме того, статистика отдельно выделяет 71 614 жителей, которые не указали свою национальность, а также категорию «другие национальности», куда вошли 40 357 человек.

В каких регионах проживает больше всего коми

Наибольшее число представителей народа коми зарегистрировано в Алматы, где проживают 38 человек.

Далее по численности следуют:

Карагандинская область — 26 человек ;

; Костанайская область — 25 человек ;

; Акмолинская область — 24 человека ;

; Жамбылская область — 15 человек ;

; Павлодарская и Северо-Казахстанская области — по 14 человек ;

; область Абай — 11 человек ;

; Алматинская область — 11 человек ;

; Астана — 11 человек.

В остальных регионах представителей этого народа насчитывается менее десяти человек. В Кызылординской области, согласно опубликованной статистике, коми не зарегистрированы вовсе.

Кто остается самым многочисленным народом Казахстана

Лидером по численности населения остаются казахи — 14 664 202 человека.

Далее следуют:

русские — 2 943 022 человека ;

; узбеки — 695 557 человек ;

; украинцы — 367 547 человек ;

; уйгуры — 309 164 человека ;

; немцы — 222 890 человек ;

; татары — 218 361 человек ;

; азербайджанцы — 157 568 человек ;

; корейцы — 120 821 человек ;

; турки — 93 234 человека ;

; дунгане — 88 165 человек.

В число крупнейших этнических групп также входят таджики, курды, кыргызы, чеченцы и представители других национальностей. Всего, по данным статистики, в Казахстане проживают представители более 70 этносов, что отражает сохраняющееся этническое разнообразие страны.

Как формируется статистика населения

В Бюро национальной статистики пояснили, что численность населения определяется как количество людей, постоянно проживающих на территории страны на определенную дату.

Расчеты ведутся на основе итогов последней переписи населения. Затем показатели регулярно корректируются с учетом данных о рождаемости, смертности, прибытии граждан на постоянное место жительства и выезде населения из страны.