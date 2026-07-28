В Казахстане нашли самую редкую национальность: на всю страну осталось всего 240 человек

Бюро национальной статистики опубликовало данные о национальном составе населения Казахстана на начало 2026 года. Самой малочисленной национальностью в стране оказались коми — всего 240 человек. При этом в республике продолжают проживать представители более 70 этносов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.
По данным Бюро национальной статистики, на начало 2026 года в Казахстане постоянно проживали 20 499 822 человека. Статистика показывает, что республика остается одной из самых многонациональных стран региона, однако некоторые этнические группы представлены лишь несколькими сотнями человек.
Самой малочисленной национальностью стали коми. В стране проживают 240 представителей этого народа, из которых 90 мужчин и 150 женщин.
Большая часть коми предпочитает жить в городах — здесь зарегистрированы 160 человек, тогда как в сельской местности проживают еще 80 представителей этноса.
Следом за коми в списке самых малочисленных национальностей расположились:
Кроме того, статистика отдельно выделяет 71 614 жителей, которые не указали свою национальность, а также категорию «другие национальности», куда вошли 40 357 человек.
Наибольшее число представителей народа коми зарегистрировано в Алматы, где проживают 38 человек.
Далее по численности следуют:
В остальных регионах представителей этого народа насчитывается менее десяти человек. В Кызылординской области, согласно опубликованной статистике, коми не зарегистрированы вовсе.
Лидером по численности населения остаются казахи — 14 664 202 человека.
Далее следуют:
В число крупнейших этнических групп также входят таджики, курды, кыргызы, чеченцы и представители других национальностей. Всего, по данным статистики, в Казахстане проживают представители более 70 этносов, что отражает сохраняющееся этническое разнообразие страны.
В Бюро национальной статистики пояснили, что численность населения определяется как количество людей, постоянно проживающих на территории страны на определенную дату.
Расчеты ведутся на основе итогов последней переписи населения. Затем показатели регулярно корректируются с учетом данных о рождаемости, смертности, прибытии граждан на постоянное место жительства и выезде населения из страны.
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