Россия запускает пересмотр договора с Казахстаном по поставкам вооружений

Россия пересмотрит действующее соглашение с Казахстаном о военно-техническом сотрудничестве. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Документ, заключенный более 12 лет назад, регулирует поставки вооружений, ремонт военной техники и совместные разработки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Тhe Insider.ru.

Фото: ТАСС

Россия обновит соглашение с Казахстаном

Россия приступит к пересмотру межправительственного соглашения с Казахстаном о военно-техническом сотрудничестве. Об этом говорится в распоряжении президента России Владимира Путина.

Согласно документу, изменения коснутся также аналогичного соглашения с Узбекистаном. О причинах пересмотра и возможных изменениях в тексте договоров пока не сообщается.

Что регулирует действующий договор

Соглашение между Россией и Казахстаном определяет основные принципы взаимодействия двух стран в военно-технической сфере. Оно охватывает взаимные поставки вооружения и военной техники, проведение ремонта и модернизации вооружений, совместные научно-технические разработки, а также вопросы защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Именно на основе этого документа стороны на протяжении последних лет реализовывали проекты в сфере военно-технического сотрудничества.

Когда было подписано соглашение

Действующее соглашение между Россией и Казахстаном было подписано в декабре 2013 года. Аналогичный документ с Узбекистаном вступил в силу позже — после его подписания в ноябре 2016 года.

Теперь российская сторона намерена пересмотреть оба соглашения, однако детали предстоящих изменений пока официально не раскрываются.