Битва за жильё перед учебным годом началась в Казахстане: цены на аренду поползли вверх

До начала нового учебного года остаётся около месяца, и рынок аренды жилья в Казахстане постепенно переходит в период повышенного спроса. В большинстве городов страны цены уже начали расти, а эксперты ожидают дальнейшего оживления рынка в августе, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

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Аренда подорожала почти во всех городах Казахстана

За последний месяц средняя стоимость аренды одного квадратного метра жилья в Казахстане увеличилась на 3,1%. Рост зафиксирован практически во всех крупных городах.

Самое заметное повышение цен произошло в Астане — аренда за месяц выросла сразу на 6,9%. Следом идут Конаев, где ставки увеличились на 6,5%, Талдыкорган — на 5,9%, и Костанай — на 4,4%.

В Алматы стоимость аренды выросла на 3,4%, в Шымкенте — на 3,2%. В Актау цены поднялись на 2%, в Актобе — на 2,1%.

Без изменений за месяц остались только Туркестан и Тараз. При этом снижения стоимости аренды не зафиксировали ни в одном городе.

По итогам июля самые высокие цены за квадратный метр аренды отмечены в следующих городах:

Алматы — 5814 тенге;

Астана — 5476 тенге;

Костанай — 4000 тенге;

Усть-Каменогорск — 3947 тенге;

Павлодар — 3846 тенге.

Самые доступные ставки сохраняются в Туркестане — 2000 тенге за квадратный метр, Таразе — 2250 тенге и Кызылорде — 2500 тенге.

Астана впервые заметно обошла Алматы по стоимости квартир

Главной особенностью текущего сезона стало изменение ситуации между двумя крупнейшими городами страны.

Если раньше Алматы чаще занимала первое место по стоимости аренды, то сейчас Астана стала самым дорогим городом по цене съёма однокомнатных и трёхкомнатных квартир.

Средняя аренда однокомнатной квартиры в столице составляет около 220 тысяч тенге в месяц. В Алматы аналогичное жильё можно снять примерно за 210 тысяч тенге.

Ещё сильнее разница заметна среди трёхкомнатных квартир. В Алматы средняя стоимость аренды составляет около 400 тысяч тенге в месяц, тогда как в Астане — около 500 тысяч тенге.

При этом цена одного квадратного метра остаётся выше именно в Алматы — 5814 тенге против 5476 тенге в Астане. Это связано с особенностями рынка: квартиры в столице в среднем имеют большую площадь, поэтому итоговая сумма аренды получается выше.

Где жильё стало самым дорогим

По медианным ставкам аренды однокомнатных квартир лидируют:

Астана — 220 тысяч тенге в месяц;

Алматы — 210 тысяч тенге;

Актау, Караганда, Костанай, Усть-Каменогорск и Конаев — около 150 тысяч тенге.

Самые низкие цены на однокомнатные квартиры зафиксированы в:

Таразе — 80 тысяч тенге;

Туркестане — 100 тысяч тенге;

Кызылорде — 110 тысяч тенге;

Талдыкоргане — 120 тысяч тенге.

Стоимость двухкомнатных квартир в среднем варьируется от 120 тысяч тенге в Туркестане и Таразе до 300 тысяч тенге в Алматы и Астане.

Аренда трёхкомнатных квартир дороже всего обходится в Астане — около 500 тысяч тенге, в Алматы — около 400 тысяч тенге.

Подорожала и посуточная аренда

Рост цен затронул не только долгосрочную аренду.

За месяц стоимость посуточного проживания в Алматы выросла с 18 тысяч до 20 тысяч тенге — примерно на 11%. В Астане цены увеличились с 15 тысяч до 17 тысяч тенге, что составляет рост около 13%.

Эксперты связывают такую динамику с увеличением количества приезжих и ростом спроса в летний период.

Почему цены начали расти именно сейчас

Обычно высокий сезон на рынке аренды начинается в августе, однако в этом году активность начала увеличиваться уже в конце июля.

Основными причинами стали подготовка к новому учебному году и возвращение людей после отпусков. Многие арендаторы стараются заранее найти жильё на длительный срок, из-за чего наиболее доступные варианты быстро исчезают с рынка.

Одним из главных факторов остаётся студенческий спрос. Особенно это заметно в Алматы и Астане, где расположено большое количество вузов.

В Алматы обучаются более 220 тысяч студентов, около 150 тысяч из них являются приезжими. Из-за ограниченного количества мест в общежитиях многие молодые люди вынуждены искать квартиры.

В Астане ситуация похожая: перед началом учебного года увеличивается число желающих снять жильё рядом с местом учёбы.

Как не стать жертвой мошенников при аренде жилья

В период сезонного роста спроса активизируются и мошенники. Специалисты советуют соблюдать несколько правил безопасности:

не переводить деньги до личного просмотра квартиры;

проверять документы владельца жилья;

заключать письменный договор аренды;

фиксировать состояние квартиры и имущество на фото при заселении.

Это поможет избежать финансовых потерь и возможных споров с собственником в будущем.