Битва за жильё перед учебным годом началась в Казахстане: цены на аренду поползли вверх

До начала нового учебного года остаётся около месяца, и рынок аренды жилья в Казахстане постепенно переходит в период повышенного спроса. В большинстве городов страны цены уже начали расти, а эксперты ожидают дальнейшего оживления рынка в августе, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
За последний месяц средняя стоимость аренды одного квадратного метра жилья в Казахстане увеличилась на 3,1%. Рост зафиксирован практически во всех крупных городах.
Самое заметное повышение цен произошло в Астане — аренда за месяц выросла сразу на 6,9%. Следом идут Конаев, где ставки увеличились на 6,5%, Талдыкорган — на 5,9%, и Костанай — на 4,4%.
В Алматы стоимость аренды выросла на 3,4%, в Шымкенте — на 3,2%. В Актау цены поднялись на 2%, в Актобе — на 2,1%.
Без изменений за месяц остались только Туркестан и Тараз. При этом снижения стоимости аренды не зафиксировали ни в одном городе.
По итогам июля самые высокие цены за квадратный метр аренды отмечены в следующих городах:
Самые доступные ставки сохраняются в Туркестане — 2000 тенге за квадратный метр, Таразе — 2250 тенге и Кызылорде — 2500 тенге.
Главной особенностью текущего сезона стало изменение ситуации между двумя крупнейшими городами страны.
Если раньше Алматы чаще занимала первое место по стоимости аренды, то сейчас Астана стала самым дорогим городом по цене съёма однокомнатных и трёхкомнатных квартир.
Средняя аренда однокомнатной квартиры в столице составляет около 220 тысяч тенге в месяц. В Алматы аналогичное жильё можно снять примерно за 210 тысяч тенге.
Ещё сильнее разница заметна среди трёхкомнатных квартир. В Алматы средняя стоимость аренды составляет около 400 тысяч тенге в месяц, тогда как в Астане — около 500 тысяч тенге.
При этом цена одного квадратного метра остаётся выше именно в Алматы — 5814 тенге против 5476 тенге в Астане. Это связано с особенностями рынка: квартиры в столице в среднем имеют большую площадь, поэтому итоговая сумма аренды получается выше.
По медианным ставкам аренды однокомнатных квартир лидируют:
Самые низкие цены на однокомнатные квартиры зафиксированы в:
Стоимость двухкомнатных квартир в среднем варьируется от 120 тысяч тенге в Туркестане и Таразе до 300 тысяч тенге в Алматы и Астане.
Аренда трёхкомнатных квартир дороже всего обходится в Астане — около 500 тысяч тенге, в Алматы — около 400 тысяч тенге.
Рост цен затронул не только долгосрочную аренду.
За месяц стоимость посуточного проживания в Алматы выросла с 18 тысяч до 20 тысяч тенге — примерно на 11%. В Астане цены увеличились с 15 тысяч до 17 тысяч тенге, что составляет рост около 13%.
Эксперты связывают такую динамику с увеличением количества приезжих и ростом спроса в летний период.
Обычно высокий сезон на рынке аренды начинается в августе, однако в этом году активность начала увеличиваться уже в конце июля.
Основными причинами стали подготовка к новому учебному году и возвращение людей после отпусков. Многие арендаторы стараются заранее найти жильё на длительный срок, из-за чего наиболее доступные варианты быстро исчезают с рынка.
Одним из главных факторов остаётся студенческий спрос. Особенно это заметно в Алматы и Астане, где расположено большое количество вузов.
В Алматы обучаются более 220 тысяч студентов, около 150 тысяч из них являются приезжими. Из-за ограниченного количества мест в общежитиях многие молодые люди вынуждены искать квартиры.
В Астане ситуация похожая: перед началом учебного года увеличивается число желающих снять жильё рядом с местом учёбы.
В период сезонного роста спроса активизируются и мошенники. Специалисты советуют соблюдать несколько правил безопасности:
Это поможет избежать финансовых потерь и возможных споров с собственником в будущем.
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