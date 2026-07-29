Билет в новое качество: КТЖ закупает сотни современных вагонов из-за рекордного потока пассажиров

Национальная компания «Қазақстан темір жолы» продолжает масштабное обновление пассажирского подвижного состава. До конца 2027 года перевозчик получит еще 131 новый вагон, а в последующие годы планирует закупить сотни современных вагонов и локомотивов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: пресс-служба КТЖ

КТЖ продолжает обновлять пассажирский парк

Национальная компания «Қазақстан темір жолы» продолжает модернизацию железнодорожного транспорта. За последние четыре года перевозчик существенно обновил парк пассажирских поездов, приобретя 418 новых вагонов, которые уже работают как на внутренних, так и на международных маршрутах.

В компании сообщили, что в настоящее время пассажирский парк насчитывает 2 159 вагонов. Закупленные в период с 2022 по 2026 годы новые составы позволили повысить комфорт поездок и расширить возможности обслуживания пассажиров.

Еще 131 вагон поступит до конца 2027 года

Работа по обновлению продолжится и в ближайшие годы. В КТЖ сообщили, что уже заключен контракт на поставку еще 131 пассажирского вагона. Их передадут перевозчику до конца 2027 года.

Кроме того, долгосрочная программа предусматривает поставку еще 557 современных высокотехнологичных вагонов до 2030 года. Это позволит значительно омолодить парк и повысить качество железнодорожных перевозок.

Более тысячи новых локомотивов заменят устаревшую технику

Параллельно компания занимается модернизацией локомотивного парка. Сейчас в инвентаре КТЖ числится 1 813 локомотивов, при этом уровень их износа составляет 46,2%.

Для решения этой проблемы утверждена масштабная программа обновления. В период с 2026 по 2036 годы компания намерена приобрести 1 082 новых локомотива. Реализация этих планов позволит снизить уровень износа почти до 30% — до 29,8%.

При этом только с начала 2026 года парк уже пополнился 144 единицами современной тяговой техники.

Пассажиропоток продолжает расти

Необходимость обновления железнодорожной техники связана с увеличением спроса на пассажирские перевозки.

По итогам первых шести месяцев 2026 года пассажирооборот достиг 5 544 млн пассажиро-километров, что на 2,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В КТЖ ожидают дальнейший рост этого показателя. Согласно прогнозу компании, пассажирооборот должен увеличиться до 12 058 млн пассажиро-километров в 2027 году, до 12 353 млн — в 2028-м, до 12 780 млн — в 2029-м и до 13 279 млн пассажиро-километров в 2030 году.

По мнению перевозчика, масштабное обновление вагонов и локомотивов станет одним из ключевых факторов повышения качества обслуживания пассажиров и позволит обеспечить устойчивое развитие железнодорожных перевозок в Казахстане.