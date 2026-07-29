В Казахстане владельца авто освободили после смертельного наезда на женщину

В Кокшетау прекращено второе уголовное дело, возбужденное после смертельного ДТП, в котором автомобиль сбил и переехал женщину во дворе жилого дома. Владельца машины освободили от уголовной ответственности в связи с применением акта амнистии, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Суд ранее вынес приговор водителю

Трагическое происшествие произошло в мае 2026 года в одном из дворов Кокшетау. Автомобиль совершил наезд на женщину, после чего переехал ее. Пострадавшая получила тяжелые травмы и впоследствии скончалась в больнице.

23 июня Кокшетауский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, управлявшей автомобилем. Ее признали виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Во время судебного разбирательства было установлено, что женщина села за руль, не имея водительского удостоверения. По ее словам, она была вынуждена сделать это, поскольку ее супругу внезапно стало плохо.

Суд назначил ей наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы. Однако исполнение приговора отсрочили на три года, так как осужденная воспитывает двух малолетних детей. Такое решение принято в соответствии с требованиями статьи 74 Уголовного кодекса Казахстана.

Что решили по делу владельца автомобиля

Как сообщили 28 июля в Департаменте полиции Акмолинской области, уголовное дело в отношении владельца транспортного средства расследовалось отдельно. Производство велось по части 3 статьи 349 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

По итогам досудебного расследования правоохранительные органы приняли решение прекратить уголовное преследование.

В полиции пояснили, что основанием стало применение акта амнистии. В связи с этим уголовное дело прекращено в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.