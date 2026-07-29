Разворотили реку ради золота: в Казахстане накрыли подпольный прииск с гигантской техникой

В Восточно-Казахстанской области правоохранительные органы пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконной добычей золота. Во время спецоперации изъяли тяжелую технику, включая шесть 40-тонных самосвалов, а также оборудование для промывки золотосодержащей руды, сообщает Lada.kz.

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В Маркакольском районе Восточно-Казахстанской области, недалеко от села Акбулак, сотрудники Агентства по финансовому мониторингу совместно с Комитетом национальной безопасности и специализированной природоохранной прокуратурой пресекли деятельность группы лиц, занимавшейся нелегальной добычей золота.

По данным ведомства, работы велись без необходимых разрешений с использованием тяжелой строительной техники и промышленных комплексов.

Незаконные работы нанесли ущерб природе

Следствие установило, что добыча полезных ископаемых велась на территории площадью около 30 гектаров. В результате незаконной деятельности был уничтожен и деградирован плодородный слой почвы, нарушен естественный рельеф местности, а также изменено русло реки.

В АФМ подчеркнули, что такие действия причинили значительный ущерб окружающей среде.

Изъята тяжелая техника

Во время обысков правоохранители изъяли крупную специализированную технику, которая использовалась при добыче золота. Среди изъятого:

шесть 40-тонных самосвалов;

четыре гусеничных экскаватора;

фронтальный погрузчик;

два промышленных комплекса для добычи и промывки золотосодержащей руды.

Среди работников были иностранцы

По информации Агентства по финансовому мониторингу, к противоправной деятельности были привлечены более 30 человек. В их числе находились и граждане Китая.

В настоящее время по делу продолжается досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства незаконной добычи золота, а также размер причиненного государству экологического и материального ущерба.