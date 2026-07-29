Плевки, насвай и мат: в Казахстане предложили жесткие меры против уличного бескультурья

Предупреждения не помогают бороться с плевками и употреблением насвая в общественных местах, поэтому нарушителей необходимо штрафовать. Такое мнение высказал писатель и политолог Бахытжан Бухарбай, отметив, что подобная практика давно применяется во многих странах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Политолог выступил за финансовое наказание нарушителей

Писатель и политолог Бахытжан Бухарбай в интервью Dala Podcast поддержал применение строгих штрафов за плевки и употребление насвая в общественных местах. По его словам, денежные взыскания являются эффективным инструментом поддержания общественного порядка и широко используются во многих государствах.

В качестве примера он привел Сингапур, где, как отметил эксперт, именно жесткая система наказаний позволила добиться высокого уровня чистоты на улицах.

«Штрафы есть везде, это не только практика Казахстана. Сингапур стал таким благодаря штрафам. Там минимальный штраф составляет 500 долларов. Более того, в страну нельзя ввозить даже нераспечатанную жвачку. Обнаружат — штраф. Благодаря этому там чистота», — заявил Бухарбай.

Почему предупреждения неэффективны

По мнению политолога, человек, который сознательно нарушает правила поведения в общественных местах, вряд ли изменит свое отношение после обычного замечания.

Он считает, что именно финансовое наказание оказывает более сильное воздействие. Испытав неудобства после уплаты штрафа, нарушитель, скорее всего, не захочет повторять подобные действия. Такой же подход, по мнению Бухарбая, следует применять и к использованию нецензурной брани в общественных местах.

О влиянии гаджетов и контента

Во время интервью политолог также затронул тему влияния современных технологий на общество. По его словам, постоянное использование гаджетов и дефицит концентрации внимания негативно отражаются на способности молодежи к глубокому аналитическому мышлению.

Кроме того, Бухарбай раскритиковал стремление некоторых авторов контента спекулировать на человеческом горе ради просмотров и финансовой выгоды. По его мнению, подобная практика оказывает негативное влияние на общественное сознание.