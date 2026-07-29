Названы сроки и главное условие вхождения Казахстана в клуб богатых стран

Переход Казахстана в категорию наиболее обеспеченных стран становится все более реальным. Однако, как отмечают эксперты, для достижения этой цели экономике предстоит сократить зависимость от экспорта сырья и ускорить развитие промышленной переработки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

По итогам 2025 года валовой национальный доход на душу населения в Казахстане составил 13 740 долларов, тогда как международный порог для стран с высоким уровнем дохода установлен на уровне 14 375 долларов.

По словам руководителя Центра отраслевого анализа Евразийского банка развития (ЕАБР) Армана Ахунбаева, республика уже находится практически у этой отметки. По прогнозам банка, при сохранении высоких темпов экономического роста Казахстан сможет перейти в новую категорию уже в 2028–2029 годах.

Эксперт отметил, что ключевым фактором станет развитие сильной промышленности, которая позволит стране преодолеть так называемую «ловушку среднего дохода» — ситуацию, когда экономика перестает быстро расти после достижения определенного уровня благосостояния.

Почему сырьевая модель больше не обеспечивает устойчивый рост

Специалисты считают, что привычная модель экономики, основанная преимущественно на экспорте нефти, металлов и другого сырья, становится все менее эффективной.

По словам Ахунбаева, зависимость от импорта сложных технологий и высокая чувствительность к мировым ценам делают такую модель уязвимой. Одновременно крупнейшие экономики мира активно поддерживают развитие собственного производства, локализуют предприятия и перестраивают глобальные цепочки поставок.

Поэтому дальнейший рост Казахстана должен быть связан прежде всего с развитием перерабатывающих отраслей.

От продажи сырья — к выпуску готовой продукции

Эксперты подчеркивают, что Казахстану не нужно создавать промышленность с нуля. Страна уже располагает богатыми природными ресурсами и производственной базой.

Главная задача — перейти от продажи нефти, металлов и зерна к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Речь идет о производстве полимеров, промышленного оборудования, продукции глубокой переработки и других технологически сложных товаров.

По оценкам ЕАБР, такой переход способен приносить экономике до 38,4 миллиарда долларов дополнительной продукции ежегодно.

Российский экономический аналитик Денис Миролюбов также считает, что переработка позволит снизить зависимость бюджета от колебаний мировых цен на нефть, газ и металлы, одновременно создавая новые рабочие места и увеличивая добавленную стоимость внутри страны.

Какие отрасли уже демонстрируют быстрый рост

Положительная динамика в промышленности уже заметна.

По итогам первого полугодия объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 9,8 процента.

Самые высокие темпы роста показали:

легкая промышленность — 89,2 процента ;

; машиностроение — 23,2 процента ;

; химическая промышленность — 19 процентов ;

; производство продуктов питания — 14,7 процента.

Эксперты считают, что именно эти направления способны стать драйверами дальнейшей модернизации экономики.

Как специальные экономические зоны помогают промышленности

Важную роль в развитии производства продолжают играть специальные экономические и индустриальные зоны.

По словам Армана Ахунбаева, сегодня они представляют собой уже не просто территории с налоговыми льготами. Государство обеспечивает инвесторов инженерной инфраструктурой, готовыми площадками и понятными правилами ведения бизнеса.

Это позволяет существенно сократить первоначальные затраты и в отдельных случаях запускать новые предприятия всего за несколько месяцев вместо нескольких лет.

Кроме того, вокруг крупных заводов постепенно формируются десятки небольших компаний, поставляющих комплектующие и различные услуги.

В качестве примеров эксперт привел город Сарань, где развивается производство автомобильных компонентов вокруг предприятий по выпуску шин и автобусов, а также Атырау, где аналогичная кооперация складывается вокруг нефтехимического комплекса.

По оценке ЕАБР, каждый тенге, вложенный государством в инфраструктуру промышленных площадок, способен привлечь от четырех до пяти тенге частных инвестиций.

Одних налоговых льгот инвесторам уже недостаточно

При этом аналитики подчеркивают, что налоговые преференции сами по себе не обеспечивают приток капитала.

Как отметил Денис Миролюбов, инвесторы оценивают гораздо более широкий круг факторов: стабильность законодательства, качество государственного регулирования, наличие квалифицированных специалистов, емкость внутреннего рынка и предсказуемость экономической политики.

По его мнению, Казахстан сохраняет привлекательный инвестиционный климат, однако дальнейший успех будет зависеть не только от льгот, но и от последовательности проводимых экономических реформ.

Ставка на переработку может изменить экономику страны

Эксперты сходятся во мнении, что дальнейшее развитие обрабатывающей промышленности станет одним из главных условий устойчивого роста Казахстана. Если стране удастся увеличить выпуск продукции глубокой переработки и расширить промышленную кооперацию, экономика сможет стать менее зависимой от сырьевых рынков и приблизиться к статусу государства с высоким уровнем дохода уже в ближайшие годы.