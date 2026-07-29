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29.07.2026, 09:51

Досье каждого полицейского изменится в Казахстане: МВД ввело новые правила

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Министерство внутренних дел Казахстана обновило правила ведения личных дел сотрудников органов внутренних дел. Изменения определяют, какие сведения должны включаться в документы при поступлении на службу и как обеспечивается защита персональных данных, сообщает Lada.kz. 

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)
Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

МВД обновило порядок формирования личных дел

Министр внутренних дел приказом от 20 июля 2026 года внес изменения в Правила ведения личных дел, содержащих персональные данные сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан.

Согласно обновленным требованиям, личное дело начинает формироваться кадровой службой с момента поступления кандидата на службу в органы внутренних дел либо зачисления курсанта на очное обучение в ведомственную образовательную организацию.

В документ включаются все материалы, полученные в ходе изучения кандидата, а затем последовательно добавляются сведения о его трудовой деятельности, стаже правоохранительной службы и другие данные, связанные с поступлением на службу, ее прохождением и увольнением.

Какие сведения будут храниться

Поправки закрепляют, что личное дело должно содержать информацию, необходимую для обеспечения деятельности правоохранительного органа. Таким образом, в нем будут аккумулироваться все документы и сведения, сопровождающие карьеру сотрудника с момента поступления на службу до ее завершения.

Усилена защита персональных данных

Одновременно приказ уточняет порядок обеспечения сохранности персональных данных сотрудников полиции. Ответственность за их защиту от неправомерного использования, утраты или несанкционированного доступа возлагается на правоохранительный орган.

Такая защита должна осуществляться за счет средств соответствующего ведомства в соответствии с законом «О правоохранительной службе» и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

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