Казахстанцам готовы выплатить до 7 млн тенге: что нужно сделать для получения денег

В Казахстане обновили программу добровольного переселения граждан в регионы с нехваткой кадров. Максимальный размер поддержки на покупку жилья увеличили до 7 млн тенге, сообщает Lada.kz.

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Размер выплаты за переезд значительно вырос

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана обновляет механизм поддержки граждан, которые готовы переехать в регионы с дефицитом специалистов.

Главным изменением стало увеличение размера сертификата экономической мобильности. Теперь участники программы смогут получить до 7 млн тенге (1 625 МРП) для приобретения собственного жилья на новом месте проживания.

В ведомстве отметили, что цель изменений — помочь переселенцам не просто сменить регион, а быстрее адаптироваться и создать комфортные условия для жизни.

«Эти средства участники могут направить на покупку собственного жилья на новом месте. Главная цель изменений – помочь гражданам не просто сменить регион, а комфортно обустроиться, обзавестись крышей над головой и пустить корни», — сообщили в пресс-службе МТСЗН.

Какие еще меры поддержки доступны переселенцам

Помимо жилищного сертификата, участники программы могут рассчитывать и на другие виды государственной помощи.

К ним относятся:

выплаты на переезд в новый регион;

компенсация расходов на аренду жилья и коммунальные услуги;

содействие в поиске работы.

При этом будущие переселенцы могут заранее подобрать подходящую вакансию и работодателя еще до смены места жительства.

Для этого представители регионов, заинтересованных в привлечении специалистов, проводят ярмарки вакансий в областях, откуда планируется отток населения.

Участвовать смогут не только безработные

Еще одним изменением стало расширение круга участников программы.

Если ранее основными получателями поддержки были преимущественно безработные граждане, то теперь воспользоваться возможностями программы смогут также:

специалисты востребованных профессий;

главы крестьянских и фермерских хозяйств.

Таким образом, государство рассчитывает привлекать в регионы не только работников, но и предпринимателей, способных развивать местную экономику.

Подать заявку можно онлайн

В Министерстве труда сообщили, что процесс участия в программе перевели в цифровой формат.

Казахстанцы могут дистанционно:

подать заявку на переселение;

изучить карту регионов;

узнать перечень востребованных профессий;

подобрать подходящую вакансию.

Все необходимые сервисы доступны через портал migration.enbek.kz.