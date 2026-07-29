18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.17
543.26
6.01
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.07.2026, 10:12

Казахстанцам готовы выплатить до 7 млн тенге: что нужно сделать для получения денег

Новости Казахстана 0 1 426

В Казахстане обновили программу добровольного переселения граждан в регионы с нехваткой кадров. Максимальный размер поддержки на покупку жилья увеличили до 7 млн тенге, сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Размер выплаты за переезд значительно вырос

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана обновляет механизм поддержки граждан, которые готовы переехать в регионы с дефицитом специалистов.

Главным изменением стало увеличение размера сертификата экономической мобильности. Теперь участники программы смогут получить до 7 млн тенге (1 625 МРП) для приобретения собственного жилья на новом месте проживания.

В ведомстве отметили, что цель изменений — помочь переселенцам не просто сменить регион, а быстрее адаптироваться и создать комфортные условия для жизни.

«Эти средства участники могут направить на покупку собственного жилья на новом месте. Главная цель изменений – помочь гражданам не просто сменить регион, а комфортно обустроиться, обзавестись крышей над головой и пустить корни», — сообщили в пресс-службе МТСЗН.

Какие еще меры поддержки доступны переселенцам

Помимо жилищного сертификата, участники программы могут рассчитывать и на другие виды государственной помощи.

К ним относятся:

  • выплаты на переезд в новый регион;
  • компенсация расходов на аренду жилья и коммунальные услуги;
  • содействие в поиске работы.

При этом будущие переселенцы могут заранее подобрать подходящую вакансию и работодателя еще до смены места жительства.

Для этого представители регионов, заинтересованных в привлечении специалистов, проводят ярмарки вакансий в областях, откуда планируется отток населения.

Участвовать смогут не только безработные

Еще одним изменением стало расширение круга участников программы.

Если ранее основными получателями поддержки были преимущественно безработные граждане, то теперь воспользоваться возможностями программы смогут также:

  • специалисты востребованных профессий;
  • главы крестьянских и фермерских хозяйств.

Таким образом, государство рассчитывает привлекать в регионы не только работников, но и предпринимателей, способных развивать местную экономику.

Подать заявку можно онлайн

В Министерстве труда сообщили, что процесс участия в программе перевели в цифровой формат.

Казахстанцы могут дистанционно:

  • подать заявку на переселение;
  • изучить карту регионов;
  • узнать перечень востребованных профессий;
  • подобрать подходящую вакансию.

Все необходимые сервисы доступны через портал migration.enbek.kz.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь