Казахстанцам готовы выплатить до 7 млн тенге: что нужно сделать для получения денег

В Казахстане обновили программу добровольного переселения граждан в регионы с нехваткой кадров. Максимальный размер поддержки на покупку жилья увеличили до 7 млн тенге, сообщает Lada.kz.
Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана обновляет механизм поддержки граждан, которые готовы переехать в регионы с дефицитом специалистов.
Главным изменением стало увеличение размера сертификата экономической мобильности. Теперь участники программы смогут получить до 7 млн тенге (1 625 МРП) для приобретения собственного жилья на новом месте проживания.
В ведомстве отметили, что цель изменений — помочь переселенцам не просто сменить регион, а быстрее адаптироваться и создать комфортные условия для жизни.
«Эти средства участники могут направить на покупку собственного жилья на новом месте. Главная цель изменений – помочь гражданам не просто сменить регион, а комфортно обустроиться, обзавестись крышей над головой и пустить корни», — сообщили в пресс-службе МТСЗН.
Помимо жилищного сертификата, участники программы могут рассчитывать и на другие виды государственной помощи.
К ним относятся:
При этом будущие переселенцы могут заранее подобрать подходящую вакансию и работодателя еще до смены места жительства.
Для этого представители регионов, заинтересованных в привлечении специалистов, проводят ярмарки вакансий в областях, откуда планируется отток населения.
Еще одним изменением стало расширение круга участников программы.
Если ранее основными получателями поддержки были преимущественно безработные граждане, то теперь воспользоваться возможностями программы смогут также:
Таким образом, государство рассчитывает привлекать в регионы не только работников, но и предпринимателей, способных развивать местную экономику.
В Министерстве труда сообщили, что процесс участия в программе перевели в цифровой формат.
Казахстанцы могут дистанционно:
Все необходимые сервисы доступны через портал migration.enbek.kz.
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